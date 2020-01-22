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22января
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В Амурской области отмечены низкие цены за обед в ресторане

В Амурской области отмечены низкие цены за обед в ресторане
Фото: pixabay.com

Росстат посчитал, сколько денег в среднем оставляют жители российских регионов в ресторанах. Меньше всего за обед из двух блюд, напитка и двух ломтиков хлеба платят жители Тульской области. В Амурской области цены ненамного выше.

Самые низкие цены за обед в следующих российских регионах: Тульская область – 315 рублей с человека, Забайкальский край – 347 рублей, Амурская область – 358 рублей, Еврейская АО – 363 рубля, Рязанская область – 364 рубля.

Самые высокие цены за обед оказались в регионах: Чечня – 1 334 рубля на одного человека, Ярославская область – 1 330 рублей, Московская область – 1 242 рубля, Новгородская область – 1 201 рубль, Ставропольский край – 1 163 рубля.

Цены за ужин серьезно колеблются в зависимости от регионов страны. В расчет принимают два вида закусок, одно горячее блюдо, десерт, два вида алкогольных напитков, холодный и горячий напиток и четыре ломтика хлеба.

Средние цены за ужин: Ингушетия – 1 434 рубля на человека, Курская область – 1 552 рубля, Рязанская область – 1 598 рублей, Санкт-Петербург – 2 422 рубля, Магаданская область – 3 814 рубля, Москва – 3 692 рубля, Новосибирской область – 3 102 рубля.

Исходя из указанных цифр, получилось, что средняя цена обеда в ресторане в России составляет 862 рубля, а ужина – 2 807 рублей, пишет .«Комсомольская правда».

Однако опрошенные NEWS.ru специалисты усомнились в том, что статистика корректно отражает реальное положение дел. Многие сходятся во мнении, что в зависимости от удаленности от Москвы цены падают. В существующем рейтинге Москва оказалась на десятом месте. К тому же в каждом регионе существуют как дорогие, так и дешевые заведения общепита.

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#цены

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Комментарии
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  • mm_Булат Степанов

    mm_Булат Степанов
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