Гороскоп 22 января: Овнам стоит избегать нововведений, Водолеи почувствуют свободу

Восход Солнца: 08:17

Заход Солнца: 17:04

Солнце в Водолее.

Овен. Сегодня избегайте нововведений. Действуйте старыми,проверенными способами. Необходимо хорошо ориентироваться в возникшей ситуации, придерживаясь естественного хода событий. Нужно набраться терпения, проявить сдержанность и мудрость. Опасайтесь обманов эгоистичных и недобросовестных людей. Во второй половине дня ваше обаяние должно значительно возрасти.

Телец. Сегодня могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, когда стоит обратиться к специалисту. Не затягивайте и не думайте, что болезни проходят сами собой. Даже если кризис минует, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Лучше лечь спать пораньше. Вероятность вещих снов сегодня увеличивается.

Близнецы. Сегодня ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Избегайте самоуглубления или, наоборот, беспорядочного общения. Не отправляйтесь в путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным. Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним хлопотам, общению с близким человеком.

Рак. День отмечен усилением негативного внешнего влияния. Вероятны небольшие проблемы со здоровьем: нервный срыв или легкая травма. Возможны легкое недомогание, усталость или головная боль. Следует опасаться огня, многолюдных мест. Откажитесь от тяжелой и синтетической пищи, спиртных напитков.

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Лев. Это день творческого подъема. Он обещает быть насыщенным интересными событиями в личной жизни. Сегодня ваша работа неожиданно принесет хороший результат. Вашу серьезность, дисциплинированность, собранность отметит и оценит начальство. И самочувствие у вас будет хорошее, и работоспособность высокая, и знакомства заведете полезные, и получите весточку от старых друзей.

Дева. Нерешенные проблемы или невыполненные обязательства потребуют от вас максимальной активности и быстроты реакции. Не исключено, что вам придется решать несколько дел одновременно. Из-за некоторой наивности и доверчивости Вы можете попасть в двусмысленное положение и стать мишенью для злых шуток. Не исключены проблемы в отношениях с партнером или с ближайшими родственниками. Будьте внимательны при общении с лицами противоположного пола.

Весы. Благоприятный день, открывающий новые перспективы. Не отказывайтесь от участия друзей в корректировке намеченных планов. Помощь влиятельных лиц, покровителей отразится на получении нового места или на смене основного источника заработка.

Скорпион. День пробуждения и преобразования внутренней энергии. Благоприятный день для физических нагрузок, зачатия, лечения. Не упускайте сегодня возможности завести массу новых интересных знакомств. Вероятно, Скорпионам предстоит блеснуть своими достоинствами и, приспосабливаясь к ситуации, проявлять то исполнительность, то творческую деловитость.

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Стрелец. Агрессивность, эмоциональная неуравновешенность могут стать причиной финансовых потерь или утраты доверия партнеров. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь быстрой езды, травм при работе с острыми предметами или электроприборами. Следите за приметами. Сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире.

Козерог. День несет двойственную характеристику. Козерогам не избежать необоснованного оптимизма. Они станут хвататься за многие дела, потому что будут слишком уверены в своих силах и возможностях. Однако успех дела окажется тесно связанным с заметно возрастающими материальными запросами. Круг замкнулся.

Водолей. Этот день будет отмечен ощущением радости, успокоения. Вы можете почувствовать удивительную легкость и свободу. Результаты всех намеченных встреч окажутся впоследствии спасательным якорем. Вероятно, они принесут улучшение финансового положения.

Рыбы. Напряженный день. Постарайтесь отстраниться от внешней суеты и житейских мелочей. Это позволит многое оценить и обдумать без эмоций, найти способы изменить ситуацию в пользу Рыб. Следите за своим здоровьем. Физические перегрузки или нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний.

Астролог: Вальдемар Небоходцев