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21 января 2020, 22:05 0

Театр «Этюд» взял «серебро» на международном фестивале «Третий звонок»

Театр «Этюд» взял «серебро» на международном фестивале «Третий звонок»

Образцовая театральная студия «Этюд» Городского дома культуры стала лауреатом II степени V международного театрального фестиваля «Третий звонок». Благовещенские артисты участвовали в конкурсе в номинации «Драматический театр», представив на суд жюри спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные» по пьесе Оксаны Конюх.

Спектакль был поставлен по произведению «Блокадная книга» к 75-летию снятия блокады на средства президентского гранта. Режиссером-постановщиком стала Катерина Набока.

Спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные» – это драма о жителях города-мученика, о страданиях и ужасах войны глазами юной 14-летней школьницы Лены Захаровой, чей личный дневник попадает в руки к детям XXI века. Это навсегда меняет их прежнюю жизнь.

В спектакле заняты 36 актеров, самым маленьким – всего 8 лет. Но все, как один прошли исторический экскурс в Ленинград 42-го года. Дети смотрели фильмы, читали книги, встречались с благовещенскими блокадниками. Актёры признаются: самым сложным уроком был голод.

Спектакль уже имеет награды: II место на городском фестивале «театральный Благовещенск» и Гран-при регионального фестиваля «Азбука театра». Главная героиня Полина Халфина также получила приз за лучшую женскую роль на обоих конкурсах.

V международный театральный фестиваль «Третий звонок» — дистанционный конкурс театральных коллективов и отдельных исполнителей. Конкурсные программы оценивали заслуженные артисты и работники культуры, а также профессиональные режиссеры.

Детско-юношеский театральный фестиваль «Третий звонок!» организован МК «Арт-Центр Плюс» при поддержке Методического центра театрального искусства системы департамента культуры г. Москвы.

Видео спектакля в блоге Культпросвет.

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#конкурсы #культура

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