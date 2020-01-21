Амурчанин погасил долг, чуть не лишившись трехкомнатной квартиры

Амурчанин полностью погасил имевшуюся у него задолженность, чуть не лишившись трехкомнатной квартиры. Жилье собирались пустить с молотка, и должник сумел предотвратить это.

На исполнении у судебных приставов Белогорска и Белогорского района с сентября 2019 года в производстве находился исполнительный документ об обращении взыскания на заложенное имущество, а именно – трехкомнатную квартиру, с установленной продажной стоимостью недвижимого имущества в размере 1 миллиона 350 тысяч рублей, для дальнейшей реализации на публичных торгах.

В качестве меры принудительного взыскания приставы произвели арест заложенного недвижимого имущества, принадлежащего должнику на праве собственности. В связи с тем, что должник в десятидневный срок не обжаловал акт описи и ареста в судебном порядке, арестованное имущество передали на реализацию. На середину января этого года были назначены открытые торги в форме аукциона по продаже арестованного имущества.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, чтобы единственное недвижимое имущество не ушло с молотка и осталась крыша над головой, за два дня до проведения торгов должник погасил кредитную задолженность в полном объеме. Имущество было отозвано с реализации и исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

В результате мер, своевременно принятых судебным приставом-исполнителем, взыскателю выплачен долг в полном объеме.

Отмечается, что должник имеет право погасить задолженность на всех стадиях реализации имущества.