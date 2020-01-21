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В Благовещенске пропал мужчина

В Благовещенске пропал мужчина
Фото: поисково-спасательный отряд «Амур»

Поисково-спасательный отряд «Амур» вечером 21 января сообщил, что в Благовещенске 4 января пропал мужчина. Это Михаил Перминов 1961 года рождения. Горожан просят помочь в поисках.

Приметы Михаила Дмитриевича: на вид 60 лет, среднего телосложения. Особые приметы: спинка носа вогнутая, нос свернут вправо, частично вставлены зубные протезы. Был одет: кожаная куртка с норковым воротником, шапка норковая, джинсы темно-синие, ботинки черные с заостренными носками.

Всех, кому известно местонахождение этого мужчины, просят сообщить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75 – волонтеры; 102 – полиция.

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