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21января
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На что большинство амурчанок тратят свой маткапитал: статистика

На что большинство амурчанок тратят свой маткапитал: статистика

Инициативы президента Владимира Путина о денежной выплате за первенца и увеличение выплаты за второго ребенка должны поспособствовать увеличению рождаемости. Об этом говорят в амурском отделении Пенсионного фонда. Управляющий отделением Елена Гончарова стала гостьей программы «Простые вопросы».

«Когда мы начали реализовывать закон в 2007 году, у нас первенцев в области родилось на 10-15 % больше, чем вторых и последующих детей. И уже к 2012 году мы заметили перевес в рождении вторых и последующих детей, и этот перевес сохраняется до сих пор», – поясняет Елена Владимировна.

В 2020 году ожидается, что около 7 000 амурчанок обратится в амурское отделение Пенсионного фонда за сертификатом на маткапитал.

«В 2019 году первенцев родилось чуть более 3 тысяч. Соответственно, мы ожидаем, что к тем сертификатам, которые мы выдаем в течение года, а это 3,5-4 тысячи вторых и последующих детей, прибавятся еще наши первенцы. И поэтому в 2020 году мы ждем, что к нам придет около 7 тысяч мамочек за сертификатами», – говорит Елена Гончарова.

Что же касается того, на что женщины тратят положенные им государством средства, то, со слов Елены Владимировны, за последние два года в области наметилась интересная тенденция.

«Конечно, многие семьи тратят средства материнского капитала непосредственно на улучшение жилищных условий. Но у нас в области в 2018-2019 годах мы заметили тенденцию, что половина всех, кто получил сертификат, тратит эти деньги на "обучение", а именно на оплату содержания ребенка в детском садике. Наша область этим отличается от других регионов», – резюмировала гостья программы.

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#дети #пенсии #Простые вопросы

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