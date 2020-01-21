На прямые субсидии предпринимателям Приамурья направят 100 миллионов

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21 января на заседании правительства Амурской области рассказали о реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса в регионе в 2020 году. Так, на прямые субсидии предпринимателям Приамурья будет направлено 100 миллионов рублей.

«На всех площадках предприниматели говорят о важности прямой финансовой поддержки бизнеса в регионе. Эта практика уже хорошо зарекомендовала себя в прошлом году. Тогда на субсидии из областного бюджета было выделено 47 миллионов рублей. Понимая востребованность данной поддержки, сейчас мы увеличили сумму более чем в 2 раза. Однако, чтобы средства были предоставлены предпринимателям в полном объеме, необходимо учитывать интересы и потребности бизнес-сообщества в каждом муниципалитете региона», – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Наиболее востребованными направлениями поддержки в прошлом году стали гранты начинающим бизнесменам, а также субсидии по возмещению части затрат на приобретение оборудования. Например, в Белогорске за счет субсидий десяти предпринимателям компенсированы большие расходы, связанные с покупкой аппарата УЗИ, комплекса изготовления бетонных изделий, сельскохозяйственной техники, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Не оставят без внимания и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Людмила Старкова рассказала, что свою работу в рамках национального проекта «Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы» продолжит центр «Мой бизнес», который оказывает информационную и консультационную поддержку, помощь в обучении, продвижении продукции и ее вывод на экспорт. В 2019 году услугами Центра воспользовались 5 тысяч предпринимателей Приамурья, что составляет почти 20 % от общего числа субъектов МСП в регионе.

Чтобы услуги центра «Мой бизнес» стали ближе для предпринимателей муниципалитетов, в следующем году планируется открыть дополнительные окна Центра на базе МФЦ в Белогорске, Свободном, Тынде и Ивановском районе. Кроме того, сотрудники Центра и сами готовы выезжать в муниципалитеты для проведения личных консультаций и образовательных мероприятий для бизнеса.

«В настоящее время у нас есть возможность выделять дополнительные средства на поддержку предпринимательства в регионе. Главное, чтобы эти меры для бизнеса были эффективными и востребованными. Это возможно только при проведении грамотной и комплексной работы на местах», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Города и районы Приамурья до конца января могут самостоятельно определить наиболее востребованные направления финансовой поддержки на своих территориях. Средства из областного бюджета будут доведены в муниципалитеты региона уже в марте. Получить субсидию предприниматели могут, подав заявку в администрацию муниципалитета по месту осуществления деятельности.