Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:50 9

Роскосмос выделит 255 миллионов на проверку, связанную с Восточным

Роскосмос выделит 255 миллионов на проверку, связанную с Восточным
Фото: roscosmos.ru

Роскосмос потратит 255 миллионов рублей, чтобы проверить, не завышена ли стоимость завершения строительства первой очереди космодрома Восточный. Об этом говорится в материалах госкорпорации, опубликованных на сайте госзакупок.

Решение об обследовании недостроенных объектов и проверке стоимости работ по завершении их строительства принял своим распоряжением глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В декабре он заявлял, что некоторые из недостроенных объектов первой очереди Восточного могут разрушиться, если ими не заняться.

В частности, еще не достроены объекты для обеспечения пусков ракеты-носителя «Союз-2», жилье для сотрудников космодрома и некоторая другая инфраструктура.

Инспекцию на космодроме должны провести до 1 июля этого года. Контракт на 254,8 миллиона рублей получит единственный исполнитель: подведомственное предприятие Роскосмоса – «Ипромашпром», которому предстоит выполнить независимую экспертизу. Деньги Роскосмос выделит из собственного бюджета.

Как указано в материалах на сайте госзакупок, по состоянию на конец минувшего года, строительство жилого фонда и инфраструктуры в Циолковском для сотрудников Восточного завершено только на 72 %, комплекс хранения компонентов ракетного топлива достроен на 28 %, строительство дорог завершено на 93 %. В целом речь идет о девяти недостроях, пишет РИА Новости.

В январе 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития Роскосмоса, в ходе которого раскритиковал темпы строительства космодрома. Он отметил, что строительство первой очереди должно было завершиться в 2018 году, но на деле готовы лишь 5 объектов из 19.

Просмотров всего: 189

#космодром #строительство #финансы

распечатать


Общество 1

На прямые субсидии предпринимателям Приамурья направят 100 миллионов

Общество

В амурском парке «Патриот» начнется строительство копии Албазинского острога
Общество

В Благовещенске закончили ремонт детсада, в котором посыпался потолок
Общество

Свободный принял проект планировки строительства микрорайона Южный
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Офигеть 255 млн на то, чтобы проверить куда потрачены деньги. Абсурд полный.!!!!!!!

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    В четверг на 5 канале идёт проект помоги детям, уважаемые представители Роскосмоса помогите детям, потратьте деньги с пользой!!!!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Повторю свой коммент из "свежей новости (без политики)"

    Уот так уот. Сперва переплатят. Потом заплатят за проверку. Проверка ничего не покажет. Но ещё четверть лярда уйдёт из бюнжета. Класс!

  • strannic

    strannic
    1 час назад

    Роскосмос потратит 255 миллионов рублей, чтобы проверить, как были потрачены последние 250 млн

  • Фермер

    Фермер
    51 минута назад

    Особенно странно смотрится эта информация, на фоне соседней новости, что на субсидии малому бизнесу Амурской области в 2019 году выделили 47 млн., а в 2020 году - обещают 100!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    24 минуты назад

    ДВА зачёта!!! КааааК? Только в России такое возможно! Выделить четверть лярда, чтобы проверить и установить куда "исчезли" почти 12 лярдов. Вот это борьба с коррупцией! Это даже не прорыв, это... ПРОРЫВИЩЕ!.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    9 минут назад

    Ольга1972Офигеть 255 млн на то, чтобы проверить куда потрачены деньги. Абсурд полный.!!!!!!!


    2025 год,расследование(все возможно):"Деньги,выделенные на борьбу с коррупцией на Восточном,были освоены неустановленными лицами".:)))Хотя хочется верить в такой заголовок:"Виновные в кражах на космодроме Восточный установлены,причиненный ущерб возмещен в десятикратном размере путем реализации имущества осужденных и их родственников,осужденные приговорены к высшей мере наказания-расстрел".

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    3 минуты назад

    Kadet_84ДВА зачёта!!! КааааК? Только в России такое возможно! Выделить четверть лярда, чтобы проверить и установить куда "исчезли" почти 12 лярдов. Вот это борьба с коррупцией! Это даже не прорыв, это... ПРОРЫВИЩЕ!.


    Это уже внаглую

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 минуты назад

    ФермерОсобенно странно смотрится эта информация, на фоне соседней новости, что на субсидии малому бизнесу Амурской области в 2019 году выделили 47 млн., а в 2020 году - обещают 100!


    Ну то фермерам денег выделить,а иное-в никуда.Главное-никто не спросит.Ну как сами с себяспросят?Хотелось бы услышать мнение канна или оенестерова.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь