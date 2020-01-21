Роскосмос выделит 255 миллионов на проверку, связанную с Восточным

Фото: roscosmos.ru

Роскосмос потратит 255 миллионов рублей, чтобы проверить, не завышена ли стоимость завершения строительства первой очереди космодрома Восточный. Об этом говорится в материалах госкорпорации, опубликованных на сайте госзакупок.

Решение об обследовании недостроенных объектов и проверке стоимости работ по завершении их строительства принял своим распоряжением глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В декабре он заявлял, что некоторые из недостроенных объектов первой очереди Восточного могут разрушиться, если ими не заняться.

В частности, еще не достроены объекты для обеспечения пусков ракеты-носителя «Союз-2», жилье для сотрудников космодрома и некоторая другая инфраструктура.

Инспекцию на космодроме должны провести до 1 июля этого года. Контракт на 254,8 миллиона рублей получит единственный исполнитель: подведомственное предприятие Роскосмоса – «Ипромашпром», которому предстоит выполнить независимую экспертизу. Деньги Роскосмос выделит из собственного бюджета.

Как указано в материалах на сайте госзакупок, по состоянию на конец минувшего года, строительство жилого фонда и инфраструктуры в Циолковском для сотрудников Восточного завершено только на 72 %, комплекс хранения компонентов ракетного топлива достроен на 28 %, строительство дорог завершено на 93 %. В целом речь идет о девяти недостроях, пишет РИА Новости.

В январе 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития Роскосмоса, в ходе которого раскритиковал темпы строительства космодрома. Он отметил, что строительство первой очереди должно было завершиться в 2018 году, но на деле готовы лишь 5 объектов из 19.