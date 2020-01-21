В амурском парке «Патриот» начнется строительство копии Албазинского острога

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Официально центр был открыт прошлой осенью. В него входит артиллерийский полукапонир, «партизанская деревня», пейнтбольная площадка, территория для обучения выезда на лошадях и подготовки служебных собак и ряд других объектов.

«В прошлом году на базе "Патриота" прошли такие крупные мероприятия, как региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры "Победа-2019", областной слет военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, детско-юношеская военно-спортивная игра "Зарница", областной слет "Рубеж-2019". За осень мероприятиями патриотической направленности было охвачено около 1 500 школьников и студентов, прибывших практически из всех муниципалитетов Приамурья», – перечислила Светлана Яковлева.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, 2020 год будет не менее щедрым на мероприятия. В настоящее время минобрнауки региона принимает заявки от муниципальных образований на организацию экскурсий, прорабатывает планы обеспечения региональных игр и профильных смен.

Также планируется развивать инфраструктуру парка. В этом году на его территории появятся два модульных жилых строения. Правительством Амурской области достигнута договоренность с ПАО «РусГидро» на передачу таких модулей, высвободившихся после строительства Нижне-Бурейской ГЭС.

Кроме того, для усиления исторического компонента парка «Патриот» на полигоне запланировано строительство копии Албазинского острога.

Как рассказал министр строительства и архитектуры Приамурья Игорь Карзунин, возведение объекта начнется в этом году, уже заключен договор на разработку ПСД. Сформирован необходимый запас стройматериалов. Ориентировочно на 1 сентября намечен частичный запуск – к этому сроку должны закончиться работы по первому этапу (малый острог).

Албазинский острог будет иметь значение для патриотического и культурно-исторического воспитания молодежи, станет важным туристическим объектом как для посетителей из России и КНР.

«Мероприятия, проводимые в парке "Патриот", способствуют повышению престижа военной профессии, сохранению исторической памяти, формированию гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. Необходимо, чтобы в этом месте побывал каждый амурский ребенок. Охвата, который был в прошлом году, недостаточно. Мы видим, что не все муниципальные образования смогли привести в парк своих детей, поэтому главам территорий я настоятельно рекомендую активней включаться в эту работу», – сказал Василий Орлов.