В амурской инфекционной больнице объявлен режим повышенной готовности

«Мы, в принципе, и не снижаем уровень настороженности, когда речь заходит о таких заболеваниях, как грипп, ОРВИ. Вследствие того, что передаются эти вирусы, как правило, довольно быстро, граждане, которые по разным причинам не были своевременно привиты, могут попасть в число тех, кому угрожает опасность заражения. Персонал приемного отделения имеет подготовку для работы в режиме сложной эпидемиологической обстановки, то есть в случаях подозрения на особо опасные инфекции и групповых поступлений пациентов», – говорит главный врач АОИБ Елена Саяпина.

Она также сообщила, что в инфекционной больнице проводится широкий спектр клиническо-биохимических, вирусологических, бактериологических, паразитологических исследований, консультации сотрудников кафедры инфекционных болезней, а также врачей-инфекционистов с высшей категорией.

Кроме того, специалисты АОИБ принимают участие в мастер-классах и обучающих семинарах в рамках видеоконференц-связи, которые проводят центральные клиники России. В случае необходимости разбор конкретного клинического случая может быть организован на информационной площадке с участием врачей–инфекционистов медицинских центров Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает амурский минздрав.