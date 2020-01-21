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21января
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В амурской инфекционной больнице объявлен режим повышенной готовности

В амурской инфекционной больнице объявлен режим повышенной готовности

В Амурской областной инфекционной больнице объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в соседнем Китае. Там готовы отдельный изолированный бокс, необходимый запас медикаментов, персонал проинструктирован.

«Мы, в принципе, и не снижаем уровень настороженности, когда речь заходит о таких заболеваниях, как грипп, ОРВИ. Вследствие того, что передаются эти вирусы, как правило, довольно быстро, граждане, которые по разным причинам не были своевременно привиты, могут попасть в число тех, кому угрожает опасность заражения. Персонал приемного отделения имеет подготовку для работы в режиме сложной эпидемиологической обстановки, то есть в случаях подозрения на особо опасные инфекции и групповых поступлений пациентов», – говорит главный врач АОИБ Елена Саяпина.

Она также сообщила, что в инфекционной больнице проводится широкий спектр клиническо-биохимических, вирусологических, бактериологических, паразитологических исследований, консультации сотрудников кафедры инфекционных болезней, а также врачей-инфекционистов с высшей категорией.

Кроме того, специалисты АОИБ принимают участие в мастер-классах и обучающих семинарах в рамках видеоконференц-связи, которые проводят центральные клиники России. В случае необходимости разбор конкретного клинического случая может быть организован на информационной площадке с участием врачей–инфекционистов медицинских центров Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает амурский минздрав.

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#здоровье #коронавирус в Китае

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