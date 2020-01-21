В Благовещенске покажут фильмы, победившие на Дальневосточном кинофестивале

В Благовещенске состоится показ фильмов, которые стали победителями Дальневосточного кинофестиваля игрового любительского кино «Точка возврата» (Хабаровск). Также пройдет награждение авторов и участников мероприятия.

25 января в молодежной библиотеке имени Чехова состоится встреча с дирекцией Дальневосточного кинофестиваля, показ фильмов-триумфаторов 2019 года, круглый стол с благовещенскими кинолюбителями, а также чествование победителей фестиваля. Начало мероприятия – в 17:00. Вход свободный, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

В сентябре 2019 года представители дирекции кинофестиваля из Хабаровска презентовали в столице Приамурья фестиваль и пригласили благовещенских кинолюбителей принять в нем участие. Заинтересованные благовещенцы откликнулись на приглашение и ярко проявили себя на новой киноплощадке. По результатам голосования жюри 1-е место в основной программе кинофестиваля занял Сергей Храмых (Благовещенск) с фильмом «Зимняя резина». Также благовещенская команда фильма «Зимняя резина» получила специальный приз за лучший актерский состав. Помимо этого на фестивале кино в специальной программе «Многоточие» была отмечена работа благовещенского режиссера Натальи Рыжковой «Подарок для Деда Мороза».

«В Благовещенске развитие кинолюбительства началось в 2012 году и напрямую связанно с муниципальным грантом в сфере культуры и искусства. За это время уровень любительского кино в нашем городе заметно вырос. Это подтверждают высокие награды, которые стали получать благовещенцы на различных кинофестивалях, – отмечает начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько. – Мы готовы и сейчас поддерживать интересные идеи и проекты в сфере кино. До 31 января у нас в управлении культуры принимаются заявки на муниципальный грант в сфере культуры и искусства на 2020 год, в рамках которого кинолюбители могут получить гранты на воплощение свои креативных идей».

Дальневосточный фестиваль «Точка возврата» – это площадка для реализации творческого потенциала кинематографистов-любителей Дальнего Востока. Третий год подряд фестиваль проводится с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.

Фестиваль является действенным инструментом для реализации творческого потенциала креативной молодежи и создает культурную среду, позволяющую творческим людям не уезжать с Дальнего Востока, чтобы удовлетворять свои амбиции.

Возрастное ограничение: 18+.