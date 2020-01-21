Кудрявцева впервые рассказала о жизни после удаления имплантов

Звезда уже вернулась к работе и рассказала о том, что с ней происходило.

«Это была не просто операция – раскрыли импланты, сняли и все. У меня в одной груди был порван имплант, он растекся, хотя хирурги кричат, что он не может растечься. Он не может растечься за год, но у меня это было долго. Я об этом не знала. И поэтому он мигрировал-мигрировал и превратился в итоге в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц», – рассказала Кудрявцева телеканалу «МУЗ ТВ».

Несколько лет ведущая не чувствовала никаких симптомов и даже не подозревала о том, что у нее может порваться один из имплантов. Случайно она наткнулась на медицинские исследования в этой области, что подтолкнуло ее пройти медицинское обследование.

«Первые три дня в клинике я еще не понимала проблемы, потому что мне кололи обезболивающие в невероятных количествах. А вот когда вышла, было тяжело физически. На носу Новый год, нужно готовить еду, встречать гостей, а мне сказали: "Лежи дома, просто лежи!"» – рассказала ведущая.

До сих пор Лера Кудрявцева проходит период реабилитации и соблюдает строгий режим, из-за которого ей пришлось отказаться от зимнего отдыха.

«Но ничего! Зато я вошла в новый год чистая, как майская роза! Я очень довольная и, слава богу, что избавилась от этих жутких балконов. У меня была красивая маленькая грудь. Я не знаю, зачем я сделала их. Не знаю!» – констатировала ведущая.