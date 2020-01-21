Российских школьников начнут водить в кино на отечественные фильмы

Министерство культуры России выступило с инициативой о создании государственной программы, которая будет стимулировать походы школьников в кино. Проект поддержали единороссы.

Партия готова не только поддержать инициативу, но и подключиться к ее разработке в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, координатор партийного проекта Ольга Казакова.

«Со своей стороны, мы включимся и в подготовку такой госпрограммы, и в ее реализацию сетью региональных координаторов партийного проекта, его общественных советов, таким образом, обеспечив возможность большему количеству детей увидеть лучшие образцы отечественного кино, вернуть в воспитательную систему с детьми совместные походы, которые благоприятно влияют на социализацию школьников, на эмоциональное состояние детей», – пояснила Казакова.

По словам координатора партпроекта, это еще и дополнительная возможность реального общения ребят друг с другом, сообщает пресс-служба партии.

«Мы предлагаем пойти дальше в системе взаимодействия с Минобрнауки РФ, рассмотрев и форматы организации коллективной доставки детей на транспорте для посещения учреждений культуры, в том числе и кинотеатров», – добавила депутат Госдумы.