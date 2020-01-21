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21января
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сегодня, 17:47 12

Российских школьников начнут водить в кино на отечественные фильмы

Российских школьников начнут водить в кино на отечественные фильмы
Фото: pixabay.com

Министерство культуры России выступило с инициативой о создании государственной программы, которая будет стимулировать походы школьников в кино. Проект поддержали единороссы.

Партия готова не только поддержать инициативу, но и подключиться к ее разработке в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, координатор партийного проекта Ольга Казакова.

«Со своей стороны, мы включимся и в подготовку такой госпрограммы, и в ее реализацию сетью региональных координаторов партийного проекта, его общественных советов, таким образом, обеспечив возможность большему количеству детей увидеть лучшие образцы отечественного кино, вернуть в воспитательную систему с детьми совместные походы, которые благоприятно влияют на социализацию школьников, на эмоциональное состояние детей», – пояснила Казакова.

По словам координатора партпроекта, это еще и дополнительная возможность реального общения ребят друг с другом, сообщает пресс-служба партии.

«Мы предлагаем пойти дальше в системе взаимодействия с Минобрнауки РФ, рассмотрев и форматы организации коллективной доставки детей на транспорте для посещения учреждений культуры, в том числе и кинотеатров», – добавила депутат Госдумы.

Просмотров всего: 232

#дети #кино #политика

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Комментарии
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  • strannic

    strannic
    2 часа назад

    хотелось бы услышать об источниках финансирования программы.

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад



    Российских школьников начнут водить в кино на отечественные фильмы



    А как же Конвенция против пыток?

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Лаконика


    Российских школьников начнут водить в кино на отечественные фильмы



    А как же Конвенция против пыток?


    Если вы о походах на "мыльные оперы",то согласен.

  • тт

    тт
    1 час назад

    Бедные дети...

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Про мост в Крым два раза в неделю показывать. В понедельник с утра в и в пятницу вечером.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Лаконика



    Российских школьников начнут водить в кино на отечественные фильмы



    А как же Конвенция против пыток?



    Вы считаете, что в отечественном кинематографе нет шедевров?

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    Oldlord

    Вы считаете, что в отечественном кинематографе нет шедевров?



    Есть. Но их школоте не покажут

  • strannic

    strannic
    1 час назад

    А почему бы их не показать в школе- аппаратуры хватает.

  • strannic

    strannic
    58 минут назад

    стесняюсь спросить, сколько заработают на этом разработчики программы?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    37 минут назад

    знакомо ... на "Игла" с В.Цой будут водить, ага? помним-помним.

  • Верный сын Чубайса

    Верный сын Чубайса
    33 минуты назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    знакомо ... на "Игла" с В.Цой будут водить, ага? помним-помним.



    а по воскресеньям "Бумер.Фильм второй".

  • OT

    OT
    30 минут назад

    Опять единоросы. Щас похоже технологии пиара какие-то приспособлены липнуть ко всему, что привлекательно как банный лист к промежностям в женском отделении

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