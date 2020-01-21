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21января
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сегодня, 17:06 0

В Приамурье стартовал «Всеобуч по плаванию»

В Приамурье стартовал «Всеобуч по плаванию»
Фото: instagram.com

Проект «Всеобуч по плаванию» запустили на базе благовещенского бассейна «Надежда», тренерами которого он был разработан. Его суть заключается в том, чтобы обучить школьников, учеников 2-3 классов, основам плавания за 36 часов.

Первыми участниками проекта станут 60 мальчиков и девочек 8-9 лет – это ученики Благовещенской школы № 5.

Ребята будут заниматься плаванием на малом бассейне трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Первые четыре недели школьники будут заниматься базой – учиться не бояться воды, правильно дышать и двигаться, освоят гребковые движения руками и ногами. Последующие 24 занятия посветят обучению основным стилям плавания – кроль на груди и на спине.

Подобный проект уже около 20 лет практикуют в бассейне города Зеи. Там плаванию обучают второклашек всех школ, а их в городе пять. С ребятами занимаются по графику – четыре раза в неделю в течение месяца. По окончании обучения дети проходят тестирование – им нужно проплыть кролем на груди и спине с помощью дощечки 12 метров – именно столько составляет мелкая часть бассейна, сообщает областное минспорта.

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#дети #спорт

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