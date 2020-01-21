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21января
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сегодня, 17:04 5

Смертельно больной житель Хабаровска нашел семью для своих детей

Смертельно больной житель Хабаровска нашел семью для своих детей

Больной раком житель Хабаровска выбрал семью для своих детей. Как сообщало ИА «Амур.инфо», Александр Грачев, после смерти жены оставшийся с двумя детьми, тяжело болен. Мужчина искал семью, которая может забрать его сына и дочь, если он не выживет.

В 2016 году в этой семье из-за онкологического заболевания умерла мать. А потом рак легких диагностировали у отца. Пока у хабаровчанина есть силы, он искал людей, которые позаботятся о его детях.

Жителю Хабаровска поступили предложения со всей России, но он выбрал семью из Хабаровска. «Все решилось, сейчас все хорошо, и дети одни не останутся, если что», – пояснил Александр Грачев, добавив, что семья, готовая принять его детей, просила их не называть.

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Смертельно больной житель Хабаровска Александр Грачев с раком нашел семью для своих детей. У Александра Грачева двое детей. Его супруга умерла 4 года назад. Недавно мужчина узнал о том, что смертельно болен. Он не знает, сколько ему осталось жить, и очень боится за будущее своих детей. Поэтому россиянин принял решение найти семью для сына и дочери. Семья, которая заберет детей в случае смерти мужчины, пожелала остаться неизвестной. Несмотря на свой диагноз, Александр не падает духом. По его словам, он уже пережил две операции и намерен бороться до последнего.

Публикация от Главный паблик Хабаровска (@open_khv)

Тем временем Александр продолжает бороться за жизнь. «Было две операции. Боли усилились, но я духом не падаю. У меня сейчас идет курс лечения. Так что бороться будем до последнего», – говорит мужчина.

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#Дальний Восток #дети #жизнь

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Комментарии
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  • Вишня

    Вишня
    3 часа назад

    Здоровья и еще раз здоровья этому сильному духом мужчине. Дай Бог все будет хорошо!

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Удачи и здоровья этой семье, пусть чудо случится.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    В википедии читаю статью об известном французском актёре: Жерар Депардьё.

    Понравилось :

    Сам Депардьё признаётся, что у него нет какого-то определённого актёрского стиля и он снимается во всём, что ему нравится, при этом ему безразлично качество снимаемой ленты или её жанр.

    Эти слова - это очень хорошая аффирмация, которую вы можете повторять и закреплять.

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

  • Кантемир Антиох

    Кантемир Антиох
    2 часа назад

    Не складывайте рук господа раньше времени. Бороться за жизнь удел человечьего племени.

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