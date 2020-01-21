Смертельно больной житель Хабаровска нашел семью для своих детей
Больной раком житель Хабаровска выбрал семью для своих детей. Как сообщало ИА «Амур.инфо», Александр Грачев, после смерти жены оставшийся с двумя детьми, тяжело болен. Мужчина искал семью, которая может забрать его сына и дочь, если он не выживет.
В 2016 году в этой семье из-за онкологического заболевания умерла мать. А потом рак легких диагностировали у отца. Пока у хабаровчанина есть силы, он искал людей, которые позаботятся о его детях.
Жителю Хабаровска поступили предложения со всей России, но он выбрал семью из Хабаровска. «Все решилось, сейчас все хорошо, и дети одни не останутся, если что», – пояснил Александр Грачев, добавив, что семья, готовая принять его детей, просила их не называть.
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Смертельно больной житель Хабаровска Александр Грачев с раком нашел семью для своих детей. У Александра Грачева двое детей. Его супруга умерла 4 года назад. Недавно мужчина узнал о том, что смертельно болен. Он не знает, сколько ему осталось жить, и очень боится за будущее своих детей. Поэтому россиянин принял решение найти семью для сына и дочери. Семья, которая заберет детей в случае смерти мужчины, пожелала остаться неизвестной. Несмотря на свой диагноз, Александр не падает духом. По его словам, он уже пережил две операции и намерен бороться до последнего.
Тем временем Александр продолжает бороться за жизнь. «Было две операции. Боли усилились, но я духом не падаю. У меня сейчас идет курс лечения. Так что бороться будем до последнего», – говорит мужчина.
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