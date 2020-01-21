Смертельно больной житель Хабаровска нашел семью для своих детей

В 2016 году в этой семье из-за онкологического заболевания умерла мать. А потом рак легких диагностировали у отца. Пока у хабаровчанина есть силы, он искал людей, которые позаботятся о его детях.

Жителю Хабаровска поступили предложения со всей России, но он выбрал семью из Хабаровска. «Все решилось, сейчас все хорошо, и дети одни не останутся, если что», – пояснил Александр Грачев, добавив, что семья, готовая принять его детей, просила их не называть.

Тем временем Александр продолжает бороться за жизнь. «Было две операции. Боли усилились, но я духом не падаю. У меня сейчас идет курс лечения. Так что бороться будем до последнего», – говорит мужчина.