Воспитанник амурского спортклуба победил на этапе биатлонного Кубка Анны Богалий

Фото: instagram.com/minsport28

С 13 по 20 января в Магнитогорске (курорт Абзаково) проходил второй этап «Кубка Анны Богалий – ski – mir» по детскому биатлону. По численности участников он превысил свой лимит – более 500 спортсменов разных возрастов. В возрастной группе 2007-2008 годов рождения принял участие Ярослав Кузнецов, воспитанник амурского спортивного клуба «Ярый».

В группе, куда входил Ярослав, вышел на старт 91 биатлонист из 21 региона России. Старты проходили по двум дисциплинам.

В индивидуальной гонке 4,8 километра (4 х 1,2 километра) с тремя огневыми рубежами Ярослав Кузнецов не допустил ни одного промаха и, показав самый сильный ход ногами, выиграл гонку с преимуществом 39 секунд, завоевав 4-ю подряд золотую медаль на Кубке Анны Богалий.

Вторым испытанием для Ярослава стал супер-спринт. Супер-спринт является самой сложной дисциплиной для юных биатлонистов, так как спортсменам необходимо пробежать гонку дважды, то есть сначала пролог – когда через 30 секунд стартует друг за другом каждый спортсмен. По результатам пролога в финал проходит всего 30 человек, которые стартуют в формате масс-старт, согласно занятым местам. Между прологом и финалом всего один час на отдых спортсменов и новую подготовку смазки для лыж сервисным бригадам.

Как сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области, борьба развернулась нешуточная. Масс-старт – это контактная гонка, которая сопровождается частыми завалами, падениями и поломкой инвентаря. И здесь каждый спортсмен выбирает свою тактику. Ярослав Кузнецов решил резким ускорением со старта взять лидерство с первых метров дистанции, растянув караван биатлонистов. В процессе гонки Ярослав допустил два промаха. Но благодаря самому сильному ходу ногами и с двумя штрафными кругами продолжал борьбу за медали, уступив всего 8 секунд первому месту и 0,1 секунды второму, завоевав бронзовую медаль.

По результатам первого этапа Кубка Анны Богалий Ярослав стал абсолютным чемпионом, завоевав три золотые медали.

Посмотреть, как проходили соревнования, можно 23 января в эфире «МатчТВ».

В конце декабря о развитии биатлона в Приамурье председатель спортивного клуба биатлона «Ярый» Сергей Кузнецов и юный амурский биатлонист Ярослав Кузнецов рассказали в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске».

Видео: «МатчТВ»