В Амурской области изъяли более 200 килограммов рыбы и икры

В Амурской области в ходе совместной работы инспекторов управления Россельхознадзора по Амурской области и сотрудников УФСБ России по Амурской области задержана крупная партия рыбы и икры. Их вес превысил 200 килограммов.

Ветеринарных сопроводительных документов на продукцию не было. Ее задержали, изъяли и отвезли в изолированный пункт в Благовещенске. Как отметили в управлении Россельхознадзора, рыбу и икру везли из Февральска в Белогорск. Незаконный груз обнаружили при досмотре грузовика на одной из амурских трасс.

Икра и рыба были упакованы в 15 пластиковых пищевых кубоконтейнеров различного веса и объема, не являющихся заводской упаковкой. Не было ни маркировки, ни товарно-транспортных накладных и ветеринарных свидетельств. По данному факту инспектор управления Россельхознадзора по Амурской области составил акт о нарушении ветеринарно-санитарных правил при перевозках.

Из объяснений собственника груза следует, что необходимые документы на товар есть, но предоставить их на момент проверки гражданин не смог – попросил несколько дней. Если он так и не предоставит документы, рыбу и икру придется уничтожить. Тем временем собственник груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства», с назначением штрафа – 3 000 рублей.

Управление Россельхознадзора по Амурской области напоминает, что продукция животного происхождения должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами, характеризующими территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода.

«В рамках реализации мероприятий, направленных на пресечение фактов неправомерного перемещения подконтрольных госветнадзору грузов, а также защиты населения от болезней, общих для животных и человека и их распространения на территории Амурской области, досмотр грузов, перемещающихся по территории Приамурья, ведется ежедневно», – информирует ведомство.