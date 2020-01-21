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21января
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сегодня, 16:43 0

Во Владивостоке мужчина угнал автомобиль при помощи арбалета

Во Владивостоке мужчина угнал автомобиль при помощи арбалета
Фото: instagram.com/p/B6fJr_xFpeE/

Во Владивостоке житель Хабаровского края ранил местного жителя из арбалета и угнал его внедорожник. Стрелявшего задержала полиция.

37-летний пострадавший приехал во Владивостоке на встречу с возможным покупателем, чтобы обсудить условия продажи своего автомобиля Toyota Land Cruiser Cygnus. Но во время разговора злоумышленник достал арбалет и ранил жителя Владивостока в грудь, после чего скрылся на внедорожнике в неизвестном направлении, пишет DVHab.

Пострадавшего доставили в больницу. Неизвестным арбалетчиком оказался 44-летний житель Комсомольска-на-Амуре. За разбой, совершённый в крупном размере, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Он арестован и уже дал в полиции признательные показания. Машина стоимостью 1,3 миллиона рублей возвращена законному владельцу.

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#криминал #происшествия

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