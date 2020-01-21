В России после повышения пенсионного возраста сократилось число пенсионеров
По итогам 2019 года в России было назначено более миллиона пенсий, из них порядка 830 тысяч – пенсии по старости. Но на заслуженный отдых вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы не повысился пенсионный возраст.
Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. «В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом – то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», – цитирует его «Российская газета».
Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию. 14,6 процента от общего числа пенсионеров – это те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5 процентов – те, кто трудился на Севере, 2,5 процента – медики и педагоги.
«В последующие годы мы ждем увеличения числа "досрочников" – в частности, за счет многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет – матери троих детей», – сказал Антон Дроздов.
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