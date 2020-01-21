В России после повышения пенсионного возраста сократилось число пенсионеров

Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. «В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом – то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», – цитирует его «Российская газета».

Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию. 14,6 процента от общего числа пенсионеров – это те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5 процентов – те, кто трудился на Севере, 2,5 процента – медики и педагоги.

«В последующие годы мы ждем увеличения числа "досрочников" – в частности, за счет многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет – матери троих детей», – сказал Антон Дроздов.