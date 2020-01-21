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21января
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сегодня, 16:40 0

В Приамурье военные начали подготовку к противопаводковому периоду

В Приамурье военные начали подготовку к противопаводковому периоду
Фото: structure.mil.ru

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа приступили к формированию сводных противопаводковых групп на весенний период. Основу команд составят подразделения инженерных войск округа. Подготовка обусловлена массовым паводком на реках Дальнего Востока в прошедшем году.

В ходе формирования групп состоялись первые практические тренировки.

В Бурятии, Забайкалье, Приамурье, Еврейской автономии, Приморье, Хабаровском крае и на острове Сахалин инженеры выполнили подготовку тротиловых зарядов, монтаж электровзрывной сети, оборудование подрывной станции. Для того чтобы не нанести вред биоресурсам водоемов, практические подрывы взрывчатки были проведены на полигонах.

В ходе теоретической части инженеры изучили методики замера толщины льда, расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности проведения взрывных работ на водоемах.

С учетом опыта прошлого года подготовку прошли подразделения инженеров с развертыванием специальными машинами ТММ-3 мостов через условные водоемы.

На тренировки привлекались более 500 саперов-подрывников и других специалистов инженерных подразделений ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #наводнение

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