В Благовещенске закончили ремонт детсада, в котором посыпался потолок

Ремонт в четвертом корпусе детского сада № 5 провели внепланово. «Причиной послужило обрушение штукатурки в одном из помещений из-за избыточного переувлажнения здания вследствие затяжных летних дождей», – уточняет администрация Благовещенска.

В четвертом корпусе детсада № 5 поменяли двери и окна, заменили системы водоснабжения и отопления, установили новую сантехнику, отремонтировали группы, пищеблок. На потолке смонтировали плитку «Амстронг», установили системы оповещения и управления эвакуацией, а также видеодомофоны в каждой группе. В группы купили новую мебель: кухонные гарнитуры, стулья, шкафы, столы и стенки, а также трехъярусные кровати, постельное белье и ковровые дорожки.

«В прошлом году здесь протекла крыша, пошли трещины по всем стенам. В ходе ремонта пришлось не только восстанавливать кровлю, но и демонтировать перегородки. Новая планировка создавалась с учетом пожеланий родителей и руководства учреждения. На сегодняшний день мы видим, что здание полностью готово к ведению образовательного процесса, все работы выполнены качественно и своевременно. Со вчерашнего дня малыши вернулись в родные стены», – осмотрев садик, сказала мэр города Валентина Калита. На ремонт здания городские власти потратили более 16 миллионов рублей.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем отчете за год работы отметил, что Приамурье принимает активное участие в нацпроекте «Образование». Благодаря ему в прошлом году ввели в эксплуатацию второй корпус школы № 22 в Благовещенске и началось строительство школы на 528 мест в Свободном. Кроме этого, в Свободном открыли новый корпус детского сада на 120 мест. Еще три новых детских сада в рамках нацпроекта достроили в Благовещенске, Белогорске и Усть-Ивановке.