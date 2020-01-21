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В Свободном с почётом захоронят останки солдата, погибшего на войне

В Свободном с почётом захоронят останки солдата, погибшего на войне
Фото: pixabay.com

В Свободном захоронят останки Николая Беседина, который погиб во время Великой Отечественной войны в Новгородской области. В августе прошлого года их обнаружило региональное отделение «Поискового движения России» в районе села Рамушево на местах боев.

После того, как общественники обратились в администрацию Свободного, нашлись родственники погибшего солдата – внучатый племянник Николая Сергеевича Беседина и племянница (дочь родного брата погибшего). Они обратились в мэрию с просьбой об оказании помощи в перезахоронении останков в Свободном, на родине.

Родственники Николая Сергеевича уже нашли место под захоронение на семейной территории. В пятницу, 24 января, останки будут доставлены в город и временно будут находиться на хранении в одном из бюро ритуальных услуг.

Торжественное захоронение планируется 20 февраля. Решено приурочить событие военных лет ко Дню защитников Отечества и приближающемуся 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Муниципалитет, в соответствии с федеральным законодательством, все расходы возьмет на себя.

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#память #Свободный

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