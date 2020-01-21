Свободный принял проект планировки строительства микрорайона Южный

Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

В администрации Свободного состоялись общественные слушания по проекту планировки строительства микрорайона Южный. Было принято положительное решение.

Новые многоэтажные дома в количестве 12 единиц, а также социальные объекты по проекту разместятся в центральной части Свободного в границах улиц Литвиновская, Амурская, Песчаная. С северной стороны микрорайон будет граничить с территориями ремонтной базы РЖД, бывшим супермаркетом и внутриквартальным проездом по улице Медицинской.

В «сердце» микрорайона расположатся школа и детский сад. А рекреационная зона с детскими, игровыми, спортивными площадками, ландшафтным парком, мемориальной зоной – в южной части.

Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, ориентировочная жилая площадь многоэтажной жилой застройки – 60 000 квадратных метров. Общее количество проживающих в многоквартирной застройке – 2 167 человек. Помимо этого, проектом предусмотрена зона коттеджной и перспективной застройки.