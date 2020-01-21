Ученые нашли в простых лекарствах антираковое действие

Ученые проверили тысячи неонкологических препаратов и выяснили, что некоторые из них способны убивать раковые клетки. Авторы исследования обнаружили почти 50 подобных лекарственных средств.

Как сообщает РИА Новости, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.

Проанализировав несколько тысяч уже разработанных лекарственных соединений, авторы обнаружили почти 50 неонкологических препаратов с антираковой активностью.

«Мы думали, что нам повезет, если найдем хотя бы одно соединение с противораковыми свойствами, но были удивлены, обнаружив такое количество», – сообщается в пресс-релизе Института Броуда слова одного из авторов исследования, Тодда Голуба (Todd Golub), сотрудника институтов Броуда и Даны Фарбера, профессора педиатрии в Гарвардской медицинской школе.

Исследователями впервые был проведен скрининг всей онлайновой Базы данных по двойному назначению лекарств Института Броуда (Broad's Drug Repurposing Hub), насчитывающей более шести тысяч существующих препаратов и соединений.

Исторически ученые сталкивались с новыми возможностями использования некоторых существующих лекарств. Примером является аспирин, который оказался эффективным при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи проверили все соединения базы данных на 578 линиях раковых клеток человека из Энциклопедии линий раковых клеток Института Броуда (CCLE), замеряя выживаемость этих клеток.

Некоторые из обнаруженных препаратов подавляли раковые клетки не так, как это делают большинство противораковых лекарств – путем блокирования белков, – а использовали неизвестные ранее механизмы – например, активацию другого, связывающего белка или действовали путем стабилизации межбелковых взаимодействий.

Использованный метод клеточного подхода для измерения выживаемости раковых клеток позволил ученым не только провести все исследования относительно быстро, но и дал возможность изучить реакцию на лекарства каждой линии клеток в отдельности с учетом их геномных особенностей, таких как мутации и уровни метилирования.

По мнению авторов, в будущем это позволит использовать обнаруженные закономерности в качестве биомаркеров для выявления пациентов, которые с наибольшей вероятностью получат пользу от тех или иных лекарств.