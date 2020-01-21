Семерых благовещенцев подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр

В Амурской области возбудили уголовное дело в отношении семерых жителей Благовещенска. Их подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр.

Согласно материалам дела, с декабря 2018 года по октябрь 2019 года подозреваемые организовали и осуществляли проведение азартных игр посредством персональных компьютеров, подключенных к интернету, в нежилых помещениях, расположенных в Благовещенске.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Они обеспечили оперативное сопровождение при проведении обысков и изъятии оборудования и выручки. Всего изъято более 350 единиц компьютерной техники, по которым назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза.

Подследственные дали признательные показания, в ближайшее время им планируется предъявить обвинение, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных эпизодов незаконной деятельности благовещенцев.