В управлении ФНС рассказали, что ждет амурских налогоплательщиков в 2020 году

О новшествах в законодательстве по уплате налогов на доходы физических лиц рассказали руководители управления Федеральной налоговой службы России по Амурской области. В ходе пресс-конференции представители ведомства объяснили, что нового в уплате налогов в 2020 году и кого коснутся эти изменения.

3-НДФЛ – декларация, которую сдают граждане и предприниматели на общем режиме. Индивидуальные предприниматели должны сдавать декларацию ежегодно. Граждане обязаны отчитываться, если должны заплатить налог самостоятельно. Физические лица сдают 3-НДФЛ добровольно, когда хотят заявить налоговый вычет.

Предоставлять такую декларацию должны те, кто в 2019 году продал имущество или сдал его в аренду, выиграл в лотерею, получил доход из-за рубежа или принял дорогой подарок. Задекларировать доходы должны также предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие специалисты, занимающиеся частной практикой.

Доходы за 2019 год следует декларировать с помощью обновленной формы 3-НДФЛ. В ней появилось новое поле – «Доходы от источников за пределами РФ», а также расчеты стандартных, социальных, инвестиционных и имущественных вычетов по расходам на покупку или строительство недвижимости.

Изменился и порядок расчета минимального срока владения жильем. В 2019 году доходы от продажи дома или квартиры освобождались от налогов при условии, что недвижимость была в собственности налогоплательщика более пяти лет. В некоторых случаях минимальный срок владения составляет три года. Также налоги не платят за унаследованную или подаренную квартиру, за приватизированное жилье и для того, кто платит ренту по договору пожизненного содержания с иждивением.

В соответствии с нововведениями, с 2020 года налогоплательщики, продавшие свое единственное жилье, которым владели не менее трех лет, также освобождаются от уплаты НДФЛ. Освобождение действует, если не более чем за 90 дней до даты государственной регистрации перехода права собственника покупателю продавец купил новую недвижимость.

Действие поправок распространяется не только на дома и квартиры, но и на земельный участок, на котором находится жилое помещение, а также на хозпостройки и сооружения, расположенные на этой земле.

Еще одно нововведение: теперь каждый может заплатить налоги авансом. С 1 января 2020 года амурчане могут перечислить сумму в счет уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до наступления срока платежа, но не позднее 15 июля при получении дохода, с которого не удержан налог. Раньше единый налоговый платеж был возможен только по имущественным налогам.

Из этой суммы налоговые органы проводят платеж, в первую очередь в счет погашения долга по налогам и пеням. Цель нововведения, как пояснили амурские налоговики, заключается в том, чтобы предоставить физическим лицам возможность равномерно планировать свои расходы по уплате налогов.

Также в 2020 году расширился перечень доходов, освобождаемых от уплаты налога. Теперь налог не платят с единовременной выплаты в размере до 1 миллиона рублей, полученной педагогом по государственной программе; подтопленцы и пострадавшие в других чрезвычайных ситуациях; многодетные семьи, получившие господдержку на погашение ипотеки – не более 450 тысяч рублей. Также от уплаты налога освобождены доходы студентам, курсантам, аспирантам, ординаторам – до 4 тысяч рублей за календарный год.

Упростился порядок получения социального налогового вычета на лечение. Из него исключили требование наличия приобретенных лекарств в утвержденном перечне. Теперь, чтобы получить налоговый вычет за лечение, необходимо иметь на руках рецепт, заверенный врачом, и квитанцию об оплате препарата.

С 2020 года вычет на погашение процентов по кредитам, полученным по программам помощи отдельным категориям заемщиков, могут представлять не только банки, но и некоторые организации. Главное условие – льгота предоставляется заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

Всего в 2019 году амурчане предоставили 52 674 декларации по форме 3-НДФЛ. Сумма налога к доплате в бюджет составила 290 миллионов рублей. 19 700 человек в Амурской области обязаны задекларировать доход в связи с продажей недвижимости, машин и другого имущества. Количество деклараций по форме 3-НДФЛ, представленных лицами, имеющими обязанность задекларировать полученный доход, составило 16 700 человек. К декларированию привлечено 85 %, сообщили в управлении Федеральной налоговой службы России по Амурской области. По оперативным данным, задолженность амурчан по имущественным налогам по сроку уплаты 1 декабря 2019 года составила около 381 миллиона рублей.

Сдать декларацию в налоговую инспекцию можно в личном кабинете на сайте nalog.ru, на портале Госуслуги, либо обратившись лично в налоговый орган. Если этого не сделать, то налогоплательщику грозит штраф в размере 5 % от неуплаченного в срок налога за каждый месяц – но не менее 1 000 рублей.

Платить налоги обязан каждый гражданин. «Уклонистов» заставят заплатить – арестуют банковский счет и имущество, ограничат выезд за границу, вычтут налоги из зарплаты или пенсии или привлекут к суду. А судебные разбирательства повлекут дополнительные затраты: уплата пени и госпошлины. Если сумма долга превысила 500 тысяч рублей, начнется процедура банкротства.