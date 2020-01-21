Амурские коммунисты почтили память Владимира Ильича Ленина (фото)

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21 января в Благовещенске состоялось возложение цветов и венков к памятнику Владимиру Ильичу Ленину на центральной площади города. Память вождя революции почтили амурские коммунисты.

В 2020 году исполнилось 96 лет со дня смерти вождя. Владимир Ильич родился 22 апреля 1870 года, умер 21 января 1924 года. Он был создателем партии большевиков и одним из организаторов и руководителей Октябрьской революции. Владимир Ленин основал СССР и стал первым председателем Совета народных комиссаров, по-другому – главой правительства социалистического государства.

В Благовещенске в акции памяти Ленина участвовали первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, второй секретарь Амурского обкома КПРФ Татьяна Ракутина, первый секретарь горкома партии Нина Тямкова и другие коммунисты.