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21января
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сегодня, 14:57 5

Амурские коммунисты почтили память Владимира Ильича Ленина (фото)

Амурские коммунисты почтили память Владимира Ильича Ленина (фото)
Фото: Амур.инфо

21 января в Благовещенске состоялось возложение цветов и венков к памятнику Владимиру Ильичу Ленину на центральной площади города. Память вождя революции почтили амурские коммунисты.

В 2020 году исполнилось 96 лет со дня смерти вождя. Владимир Ильич родился 22 апреля 1870 года, умер 21 января 1924 года. Он был создателем партии большевиков и одним из организаторов и руководителей Октябрьской революции. Владимир Ленин основал СССР и стал первым председателем Совета народных комиссаров, по-другому – главой правительства социалистического государства.

В Благовещенске в акции памяти Ленина участвовали первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, второй секретарь Амурского обкома КПРФ Татьяна Ракутина, первый секретарь горкома партии Нина Тямкова и другие коммунисты.

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#память #партии #политика

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    псевдокоммунисты

  • OT

    OT
    54 минуты назад

    Аликантепсевдокоммунисты


    А кто это псевдокоммунисты?

  • ay

    ay
    47 минут назад

    Это те, которых хватает лишь на постоять с флагами на площадях Ленина. И возложить цветы к памятнику. Молиться не воспрещается. Вести собственный бизнес - тоже. А, ещё можно мороженки трескать в загран.поездках. Бороться за права трудящихся? Нет, не слышали такого.

  • oenesterov

    oenesterov
    31 минута назад

    ay

    Это те, которых хватает лишь на постоять с флагами на площадях Ленина. И возложить цветы к памятнику. Молиться не воспрещается. Вести собственный бизнес - тоже. А, ещё можно мороженки трескать в загран.поездках. Бороться за права трудящихся? Нет, не слышали такого.



    ну еще на АИ форуме срут нормально, регулярно, делят первое место с ЛДПРстами

  • OT

    OT
    26 минут назад

    ay

    Это те, которых хватает лишь на постоять с флагами на площадях Ленина. И возложить цветы к памятнику. Молиться не воспрещается. Вести собственный бизнес - тоже. А, ещё можно мороженки трескать в загран.поездках. Бороться за права трудящихся? Нет, не слышали такого.



    Это вы про едро и весьма точно. Едро в лице Путина и цветы памяти Ельцина возлагет и перед памятником Солженницну коленнопреклоненны да с георгиевской лентой на венках.

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