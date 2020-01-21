Мы сами это создали: Охлобыстин о звездах, унижающих россиян

Актер Иван Охлобыстин объяснил, откуда у некоторых знаменитостей появилась привычка называть простых русских людей «быдлом» и «нищетой». Охлобыстин считает, что в этой тенденции виноваты сами люди, благодаря которым некоторые необразованные люди получили известность.

«Мы сами эту тенденцию создали, возведя в ранг знаменитостей ш*** и сумасшедших», – считает Охлобыстин.

По мнению актера, с публичными личностями, непочтительно высказывающимися о россиянах необходимо бороться. В первую очередь – это блокировка аккаунтов, чтобы отнять у таких людей возможность влиять на массы.

«Наши дети копируют дешевых однодневок, восхищаясь, как удачно сложилась у них жизнь, при полном отсутствии данных и затраченного труда. Альфонсы, придурки и извращенцы полемизируют с телевизионных экранов о политике и культуре, наравне с почтенными экспертами, этим обнуляя их авторитет. Богема взяла в моду публичное выращивание своих зародышей в купленных телах живых женщин. Эскортницы учат многодетных матерей жизни. Пиком этого можно считать историю девятнадцатилетней идиотки, продавшей свою девственность через интернет. Добро пожаловать в ад!» – написал актер в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Также Охлобыстин считает, что асоциальных личностей не стоит подвергать критике на страницах изданий, а сами СМИ следовало бы штрафовать за появление в их материалах провокационных высказываний людей, «разлагающих общественную мораль». По мнению актера, о таких людях нужно просто забыть.

Последний инцидент произошел в середине января 2020 года. После сообщений о том, что в России будут давать материнский капитал за рождение первого ребенка, а также о дополнительных мерах поддержки населения с детьми, Алена Водонаева назвала россиян отчаявшимся быдлом.

На следующей день по поводу критики мер господдержки высказался президент Владимир Путин. «Потрясающе, я не мог себе такого даже представить. Оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — цитирует Путина РИА Новости.