В Благовещенской епархии встретят китайский Новый год

В канун китайского Нового года, 24 января, в епархии пройдет встреча православных китайцев со студентами–филологами и религиоведами Амурского государственного университета. Праздник начнётся с новогоднего молебна по православному чину, который отслужит священник Димитрий Чжан, а после китайские аспиранты покажут, как лепить пельмени. Это — главная семейная традиция в Новый год в Китае.

Как рассказали в Благовещенской епархии, китайская православная община в городе небольшая. В основном это китайцы, осевшие в Благовещенске. Китайский православный священник иерей Димитрий Чжан служит в Благовещенске второй год, он приехал из Еврейской автономной области, а до этого окончил семинарию и служил в Саратове. Подобное международное культурное мероприятие в епархии пройдет впервые. Идею встречи китайского Нового года в православной обители организаторы считают интересной.

«Это одновременно происходит — знакомство с православной культурой и изучение китайских народных традиций. Китайцам можно не переставать быть китайцами, чтобы стать православными. Наша задача — рассказать о православной христианской религии, о церкви. Если удается совместить и то, и другое в рамках одного культурного мероприятия — это хорошо. Наше помещение может вместить около 20 человек, поэтому встречу проведем в узком кругу. Если мероприятие окажется успешным, можно в следующем году проводить его в более широком формате и пригласить тех китайцев, которые по разным причинам не уедут на родину на время праздника», — рассказал представитель епархии Виктор Селивановский.

Между тем в соцсетях разгорелся спор о якобы китайском засилье, которое случилось в результате украшения парка Дружбы китайскими фонарями. Некоторым даже показалось, что издали фонари смотрятся, как горящие красные кресты. «Помимо самой формы фонаря китайского, повесить его на столб русского фонаря — это ужас», — возмутилась одна подписчица.

Инициатором проекта, в рамках которого соседний китайский город сделал такой подарок, выступил Институт Конфуция БГПУ и его директор, начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству БГПУ Николай Кухаренко. Он выразил недоумение реакцией отдельных горожан. «Читайте книги, путешествуйте, несите добро в этот мир, делайте город чище, учите детей хорошему вместо ежедневного стенания: “Нас захватили, нас всех купили, долой китайцев"», — парировал Кухаренко.

«Съездите хоть раз в Китай, там на набережной стоят матрёшки, и никого это не оскорбляет. А если бы Благовещенск хоть немного становился бы похож на Китай, это было бы прекрасно», — поддержал инициативу в соцсетях один из пользователей.

Впрочем, в тот же день в торгово-развлекательном центре «Острова» прошел большой праздник с концертом, мастер-классами, выставкой и ярмаркой. На встречу китайского Нового года в Благовещенск прибыла представительная делегация Народного правительства соседнего города Хэйхэ. Более 500 человек стали зрителями праздничного действа и охотно участвовали в его мероприятиях.

Больше фото в блоге Культпросвет