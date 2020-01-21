Благовещенца обокрала новая знакомая

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Полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже денег в Благовещенске. Ее жертвой стал мужчина, с которым она недавно познакомилась.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от жителя областного центра. Мужчина сообщил о пропаже денежных средств.

Горожанин пояснил, что познакомился с женщиной в одном из магазинов Благовещенска, пригласил в гости. После распития алкоголя он уснул. Воспользовавшись данной ситуацией, злоумышленница похитила из кармана амурчанина деньги и скрылась в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастна ранее судимая женщина 1984 года рождения. Гражданку задержали и доставили в отдел полиции. В содеянном она призналась. Похищенными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.