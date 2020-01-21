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Браконьер из Архары попал в аварию, пытаясь уйти от инспекторов охотнадзора

Браконьер из Архары попал в аварию, пытаясь уйти от инспекторов охотнадзора

Автомобиль жителя Архары слетел в кювет, когда он пытался уйти от инспекторов охотнадзора. В ночной аварии никто не пострадал. В салоне машины обнаружили незаконно добытую косулю. И теперь мужчине придется ответить за браконьерство.

Инцидент произошел ночью 16 января между Архарой и Иннокентьевкой. Во время рейда служащие управления по охране животного мира области заметили в полях луч браконьерской лампы-фары. Поехали на свет и через некоторое время заметили автомобиль УАЗ, который двигался навстречу.

«По дороге мы слышали выстрелы, поэтому были готовы к тому, что водитель не отреагирует на требования остановиться. На узкой ночной дороге быстро развернуться невозможно, поэтому он попытался нас объехать, но не справился с управлением и улетел в кювет», – рассказал служащий управления по охране животного мира области, работавший на месте происшествия.

При досмотре УАЗа в салоне была обнаружена запрещенная к использованию лампа-фара, пятна крови и рюкзак, полный мяса косули. На место вызвали сотрудников полиции, сообщает пресс-служба амурского охотуправления.

В отношении нарушителя ведется разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Поездка на запрещенную законом охоту обойдется мужчине в 120 тысяч рублей компенсации за вред, причиненный природе. Помимо этого, ему грозят и другие санкции, среди которых и лишение свободы, которые определит суд.

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#животные #закон

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