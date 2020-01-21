Госдума планирует рассмотреть вопрос об отмене комиссии за платежи ЖКХ в феврале

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В Государственной думе прокомментировали законодательную инициативу об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. Подобная мера порадует прежде всего малообеспеченную часть граждан, для которой эти платежи составляют значительную часть бюджета, считают парламентарии.

Зампредседатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, назвал идею запрета взимания банковской комиссии при оплате коммунальных услуг «очень своевременной и полезной. Ранее глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что соответствующий законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента до конца февраля. Центробанк уже одобрил данную инициативу, сообщает 5-tv.ru.

В настоящий момент банковская комиссия при оплате услуг ЖКХ составляет от 0,5 до 2 %.

Тем временем ТАСС приводит мнение ответственного секретаря экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, который считает, что инициатива по отмене банковской комиссии, взимаемой по платежам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), может привести к росту тарифов.

«Инициатива по отмене комиссии ЖКХ приведет к росту тарифов ЖКХ. Банковская комиссия за ЖКХ обусловлена необходимостью проведения транзакций между потребителем и поставщиком коммунальных ресурсов, управляющей компании. Отмена комиссии для населения приведет к удорожанию стоимости обслуживания лицевых счетов для организаций на рынке ЖКХ», – сказал Склянчук.

Согласно прогнозам эксперта, тарифы могут вырасти до 1 % от совокупного ежемесячного платежа граждан. Он также напомнил, что для населения с невысокими доходами, которые не готовы платить комиссию, есть возможность прямых расчетов в офисе управляющей компании либо в расчетно-кассовом центре.

Как сообщало Амур.инфо, нововведение по оплате услуг ЖКХ с банковской комиссией вступило в силу с 1 января 2020 года.