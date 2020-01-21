Жители и администрация Чигирей выступают против строительства бойни и крематория

Жители села Чигири Благовещенского района собрали подписи против строительства в селе скотобойни и крематория. Для этого 20 января они организовали сход. Сельчане возмущены, что объект будет располагаться в зоне жилой застройки.

Жителей поддержала и местная администрация. Как пояснила Амур.инфо глава Чигирей Любовь Андреева, строительство бойни и крематория, которое планирует местный фермер, с сельсоветом и Благовещенским районом он не согласовывал.

«Мы сами узнали эту информацию от жителей. Пригласили этого собственника к себе, он подтвердил, что открывает бойню, ему ветслужба согласовала. Но с нами – с администрацией Чигиринского сельсовета, с Благовещенским районом – никто ничего не согласовывал. А везде уже прошла информация, что в Амурской области вторая бойня открывается», – рассказала Любовь Витальевна.

На земельном участке, где сейчас планируется строительство скотобойни с крематорием, ранее располагался совхоз. Тогда это была окраина села, жилой застройки там не было. В 90-х годах совхоз прекратил существование, а землю отдали под застройку.

«Люди там живут уже больше 20 лет, несколько улиц образовалось. И получается, что бойня, которую собирается открыть собственник животноводческого комплекса, можно сказать, расположится внутри села. Мы и так боремся с этим собственником, потому что у него антисанитария полнейшая. А когда узнали, что еще и бойня открывается, конечно, все возмутились. Будут запахи и от слива, и от дыма. Представляете, если две официальные бойни по всей области, то к нему будут везти не только из Благовещенского района, но и из близлежащих районов. И что будет в Чигирях твориться? В общем-то, мы не против развития сельского хозяйства, но это никоим образом не должно быть направлено против людей. Ведь там не один, не два дома, там десятки домов. Я считаю, что в населенном пункте не может быть такого объекта, как бойня, тем более с крематорием. Его нужно выносить за пределы населенного пункта. И это должно быть согласовано с администрацией», – считает глава Чигирей. Она добавила, что администрация сельсовета направила соответствующее обращение в амурское управление Роспотребнадзора.

Как сообщало Амур.инфо, с 1 января 2020 года в Приамурье можно продавать мясо только тех животных, которые были забиты на сертифицированных бойнях. Забивать скот разрешено на частном подворье, если мясо производится не на продажу.

В настоящее время в регионе действует всего одна сертифицированная бойня, которая работает в Белогорском районе. Однако создавать убойные пункты могут кооперативы крестьянско-фермерских хозяйств. При их создании кооперативы могут рассчитывать на компенсацию в объеме 90 % от стоимости строительства. Группа КФХ или индивидуальных хозяйств покупает модульный убойный пункт – это контейнер с оборудованием стоимостью от 2,5 миллиона рублей. Бюджет компенсирует кооперативу 90 % затрат, так что ему придется потратить только 10 %. Сроки компенсации сжаты – если кооператив подал документы в первом квартале, то и компенсацию он получит в первом квартале. При этом в кооперативе должно быть не менее 5 КФХ или 5 ЛПХ (личных подсобных хозяйств) или больше, но не меньше.