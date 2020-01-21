В нескольких школах и садах Приамурья создадут комфортные условия для детей-инвалидов

В текущем году в Амурской области будут улучшены условия для пребывания особенных детей в трех детских садах и трех школах. Из федерального, областного и муниципального бюджетов на это будет потрачено около шести миллионов рублей.

На эти средства в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» комфортные условия для детей с особыми потребностями будут созданы в детских садах сел Ивановка, Варваровка и Поярково, школе № 4 города Белогорска, школе № 3 города Шимановска и Сергеевской школе Благовещенского района.

Необходимые условия для обучения детей и подростков с ОВЗ создаются в регионе с 2015 года. За это время в реализации государственной программы «Доступная среда» приняли участие порядка 50 образовательных организаций. В 2019 году доступнее для детей с особенностями здоровья стали четыре образовательные организации и одна спортивная школа.

На создание специальных сенсорных комнат, приобретение развивающего инвентаря, установку пандусов и прочую модернизацию учреждений в городах Благовещенск, Белогорск, пгт Серышево и поселке Восточный Октябрьского района из бюджетов всех уровней было направлено 6,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства образования Амурской области.