Зампред правительства Амурской области провела открытый урок для выпускников

21 января для выпускников лицея № 11 Благовещенска был проведен открытый урок с министром образования и науки Амурской области, зампредом правительства Светланой Яковлевой. Светлана Вячеславовна поговорила со школьниками о ЕГЭ, подготовке к нему, будущем поступлении и поделилась собственным опытом.

Цель мероприятия – развеять мифы о проведении государственной итоговой аттестации, настроить ребят на успех в предстоящих испытаниях.

«В том, что экзамены – важная часть образовательного процесса, наверное, никто из вас не сомневается. Это, так же как и контрольная работа, – проверка знаний, без которой нет гарантии, что человек владеет тем или иным материалом. Наверняка, вы бы не хотели полететь в самолете под управлением летчика, который ни разу не сдавал экзамен на умение управлять воздушным судном и тем самым не доказал, что вообще умеет это делать. Скорее всего, нет», – сказала министр.

Чтобы успешно справиться с испытаниями, необходимо хорошо учиться на протяжении всех школьных лет. «Когда мы учились, в школе нам нужно было сдавать семь экзаменов, при этом права на выбор дисциплин у нас не было. Мы также писали их с небольшими перерывами – в два-три дня. После этого нам предстояло подготовиться к сдаче еще четырех экзаменов для поступления в институт. И выбрать можно было только один вуз. Сейчас же выпускники могут направить документы в пять таких учреждений, причем для этого ехать туда не нужно», – подчеркнула Светлана Яковлева.

С выбором предметов для сдачи госэкзаменов выпускникам необходимо определиться до 1 февраля. В рамках открытого урока одиннадцатиклассникам было рекомендовано ответственно подойти к этому вопросу и для подстраховки выбрать наибольшее количество дисциплин – это значительно расширит возможности при поступлении, и в случае ошибочного выбора специальности у студента есть шанс перевестись на другое направление без дополнительных аттестаций (результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет), сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

«Я желаю вам успехов на ЕГЭ. Ваша школа славится высоким уровнем подготовки выпускников, которые без труда поступают в любой вуз страны и становятся настоящими профессионалами по разным направлениям. Поэтому уверена, что вы все испытания преодолеете и поступите туда, куда бы вам хотелось. Но где бы вы ни получили профессию, нам бы очень хотелось, чтобы вы возвращались в нашу Амурскую область, где с каждым годом уровень жизни населения растет, а для профессиональной самореализации жителей открывается все больше возможностей», – заключила глава областного минобрнауки.

Фото пресс-службы министерства образования и науки Амурской области