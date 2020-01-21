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21января
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сегодня, 13:28 0

Сафронов позвал Волочкову замуж

Сафронов позвал Волочкову замуж
Фото: instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова собирается замуж в 2020 году. На вечеринке в честь её 44-летия приме сделали предложение руки и сердца.

Во время вечеринки Никас Сафронов рассекретил имя избранника Волочковой – предложение ей сделал его старший сын Дмитрий Сафронов.

«Я сына отдаю! Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать», – цитирует живописца Life.

В ответ звезда балета смутилась и предложила оставить это за кадром.

Волочкова давно состоит в отношениях, но тщательно скрывает лицо и имя избранника. После мероприятия она лишь отметила, что будущий муж не приехал на вечеринку и ждал её возвращения дома.

«Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020», — рассказала балерина «Комсомольской правде».

Она отметила, что её избранник красивый, стройный и никогда не был женат, но показывать общественности она его пока не хочет.

О возможном бракосочетании Волочкова рассказала в сентябре 2019 года. Известно, что звезда давно мечтает выйти замуж, но пока официального заявления не было. Ранее балерина жила в гражданском браке с отцом своей дочери Ариадны бизнесменом Игорем Вдовиным. Они даже сыграли пышную свадьбу, но официально так и не расписались.

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#шоу-бизнес

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