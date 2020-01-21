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21января
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В мэрии Благовещенска обсудили проблему очередей в РКЦ на Калинина

В мэрии Благовещенска обсудили проблему очередей в РКЦ на Калинина
Фото: Амур.инфо

Во вторник, 21 января, на планерном совещании Валентина Калита дала задание генеральному директору Амурских коммунальных систем Константину Куликовскому принять дополнительные меры, чтобы сократить время ожидания посетителей, пришедших оплатить ЖКУ.

В дни пиковых нагрузок с 20 по 25 января увеличено количество специалистов, принимающих платежи. Со вчерашнего дня работают 11 окон, сообщил Константин Куликовский.

Всего 20 января РКЦ (Калинина, 52) приняли 900 человек. Максимальное время ожидания составило 50 минут. Кроме того, постоянно проводится мониторинг количества посетителей. В случае если будет наплыв, количество окон будет увеличено. Куликовский отметил, что по данным на 10:00 21 января очередь в РКЦ составляла порядка 90 человек.

Валентина Калита подчеркнула, что 50 минут – это недопустимо долго. «В основном в РКЦ обращаются пожилые люди. Нужно обеспечить удобные условия для наших горожан, при этом время ожидания не должно превышать норматив», – отметила мэр.

Валентина Калита поручила руководству АКС проинформировать благовещенцев о графике работы РКЦ, в том числе в выходные дни, чтобы граждане могли выбрать приемлемое для себя время посещения, довести информацию о взимаемой банками комиссии.

Как сообщало Амур.инфо, 20 января в очереди для оплаты коммунальных услуг в РКЦ стояло одновременно около 200 человек.

Благовещенцы предположили, что число посетителей увеличилось в связи с тем, что с 1 января при оплате ЖКУ через банки со всех начали взимать комиссию. При этом в РКЦ предусмотрена оплата без комиссии.

Однако в пресс-службе АКС сообщили, что количество посетителей традиционно увеличивается в период получения квитанций.

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#городская власть #ЖКХ #финансы

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    сегодня очередь неимоверная-ничего не поменялось

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    2 часа назад

    Как всегда всё через ж.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Действенная мера одна - отказаться от взымания комиссии.

  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    очереди на оплату ЖКХ это показатель того, что народ бедный

  • ay

    ay
    2 часа назад

    HNIC

    очереди на оплату ЖКХ это показатель того, что народ бедный



    поправлю - нищий.

  • Капитан Андрюха

    Капитан Андрюха
    2 часа назад

    А почему стали комиссию брать? Вроде как цифровизация и тд, а делают всё, чтобы наоборот люди пользовались древними методами.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Капитан Андрюха

    А почему стали комиссию брать? Вроде как цифровизация и тд, а делают всё, чтобы наоборот люди пользовались древними методами.



    Писале же уже: Жадятся платить процентик банкам.

  • Darina 2016

    Darina 2016
    1 час назад

    народ как всегда не правильно понял "Банк будет взимать комиссию". С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей. С ее помощью клиенты могут переводить деньги по номеру телефона" это не одно и тоже, если Вы оплачиваете через мобильный банк, комиссия не взыскивается, это не быстрый платеж...

  • Кулема

    Кулема
    56 минут назад

    Откройте пожалуйста доп.офис в микрорайоне.

  • дед

    дед
    51 минута назад

    Darina 2016

    народ как всегда не правильно понял "Банк будет взимать комиссию". С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей. С ее помощью клиенты могут переводить деньги по номеру телефона" это не одно и тоже, если Вы оплачиваете через мобильный банк, комиссия не взыскивается, это не быстрый платеж...



    это 2 абсолютно разных 1 %%%

    у меня ч.з мобильный банк удержали 1% - 50 руб!

    и номер телефона тут ни причём!

  • Капитан Андрюха

    Капитан Андрюха
    42 минуты назад

    Согласен, Дарина клуша, которая не в теме. У меня тоже взяли 1% комиссию, порядка 40 рублей вышло.

  • OT

    OT
    13 минут назад

    Да закрыт эту кошачь-когтистую организаци. в лице АКС. "Цап-царап" - это ее принцип

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