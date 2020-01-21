В мэрии Благовещенска обсудили проблему очередей в РКЦ на Калинина

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Во вторник, 21 января, на планерном совещании Валентина Калита дала задание генеральному директору Амурских коммунальных систем Константину Куликовскому принять дополнительные меры, чтобы сократить время ожидания посетителей, пришедших оплатить ЖКУ.

В дни пиковых нагрузок с 20 по 25 января увеличено количество специалистов, принимающих платежи. Со вчерашнего дня работают 11 окон, сообщил Константин Куликовский.

Всего 20 января РКЦ (Калинина, 52) приняли 900 человек. Максимальное время ожидания составило 50 минут. Кроме того, постоянно проводится мониторинг количества посетителей. В случае если будет наплыв, количество окон будет увеличено. Куликовский отметил, что по данным на 10:00 21 января очередь в РКЦ составляла порядка 90 человек.

Валентина Калита подчеркнула, что 50 минут – это недопустимо долго. «В основном в РКЦ обращаются пожилые люди. Нужно обеспечить удобные условия для наших горожан, при этом время ожидания не должно превышать норматив», – отметила мэр.

Валентина Калита поручила руководству АКС проинформировать благовещенцев о графике работы РКЦ, в том числе в выходные дни, чтобы граждане могли выбрать приемлемое для себя время посещения, довести информацию о взимаемой банками комиссии.

Как сообщало Амур.инфо, 20 января в очереди для оплаты коммунальных услуг в РКЦ стояло одновременно около 200 человек.

Благовещенцы предположили, что число посетителей увеличилось в связи с тем, что с 1 января при оплате ЖКУ через банки со всех начали взимать комиссию. При этом в РКЦ предусмотрена оплата без комиссии.

Однако в пресс-службе АКС сообщили, что количество посетителей традиционно увеличивается в период получения квитанций.