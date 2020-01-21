Амурские налоговые инспекторы рассказали, как отнеслись к смене руководства ФНС

Во вторник, 21 января, в Благовещенске состоялась пресс-конференция управления Федеральной налоговой службы по Амурской области. Заместитель руководителя УФНС России по Амурской области Станислав Радюк прокомментировал кадровые изменения, произошедшие после послания президента Федеральному собранию.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», после отставки правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым должность председателя правительства Российской Федерации был назначен экс-руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Руководителем ФНС России Мишустин назначил своего заместителя Даниила Егорова.

«Отнеслись положительно, но комментировать не можем. Наше руководство ставит нам задачи, мы их выполняем», – пояснил заместитель руководителя УФНС России по Амурской области Станислав Радюк.

Тем временем, как сообщает «Эхо Москвы», ключевой задачей для кабинета министров Михаила Мишустина должно стать увеличение реальных доходов населения. С такой рекомендацией выступил экс-премьер Дмитрий Медведев. В интервью Первому каналу он признал, что его правительству обеспечить это в полной мере не удалось. Тем не менее Медведев в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством.