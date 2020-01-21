Оскорбивший судью благовещенец приговорен к колонии строгого режима

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Благовещенский городской суд вынес приговор 34-летнему жителю столицы Амурской области. Его наказали реальным лишением свободы за оскорбление судьи.

Установлено, что в апреле 2019 года от мужчины, отбывающего наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, в Благовещенский городской суд поступило ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

При рассмотрении ходатайства, после изучения необходимых материалов, благовещенец, недовольный заданным ему судом вопросом, высказал в адрес председательствующего по делу судьи оскорбления в неприличной форме. При этом присутствовали прокурор, секретарь судебного заседания, сотрудник исправительного учреждения. Мужчина нарушил установленный порядок уголовного судопроизводства.

Суд учел обстоятельства совершенного преступления, а также то обстоятельство, что ранее благовещенец был судим. Ему назначили наказание по совокупности приговоров в виде 4 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области. Приговор в законную силу еще не вступил.