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21января
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сегодня, 15:03 9

Юлия Рябинина назначена зампредом правительства Амурской области

Юлия Рябинина назначена зампредом правительства Амурской области
Фото: admblag.ru

В правительстве Амурской области новые кадровые перестановки. Заместителем председателя правительства назначена Юлия Рябинина, работавшая до этого через дорогу от амурского «белого дома» – в мэрии – в качестве заместителя Валентины Калиты. Ольга Лысенко покинула пост зампреда. Информацию о кадровых изменениях в составе правительства на рабочем заседании озвучил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Юлия Рябинина родилась 11 марта 1965 года в городе Новосибирске. Окончила Хабаровский институт народного хозяйства и Амурский государственный университет. С 1984 по 1995 год Юлия Николаевна работала в банковской сфере.

После этого в течение двух лет она занимала должность бухгалтера в Архаринской поселковой администрации Амурской области. С 1997 по 2007 год работала в администрации Архаринского района, сменила несколько должностей. С 2007 года по 2011 год занимала пост заместителя министра социальной защиты населения Амурской области.

С 2011 года по 2014 год Юлия Николаевна работала первым заместителем министра социальной защиты населения Амурской области. С 27 декабря 2014 года она стала исполняющей обязанности министра, а 5 октября 2015 года получила кресло министра социальной защиты населения Амурской области. Последним рабочим днем в областном правительстве Амурской области стало 25 ноября 2016 года.

В конце 2016 года Юлия Рябинина переехала на Сахалин после того, как регион возглавил Олег Кожемяко. На острове с 2016 по 2018 годы она была первым заместителем главы администрации, а затем – заместителем главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области.

В 2018 году она вернулась в Амурскую область и осенью была назначена заместителем мэра города. Проработав в этой должности чуть больше года, она перешла на работу в областное правительство.

Кроме того, на должность заместителя руководителя аппарата губернатора назначена пресс-секретарь главы региона Эльвира Оверченко.

Как сообщало Амур.инфо, в правительстве произошли и другие кадровые изменения: еще одним зампредом была назначена Светлана Яковлева. Ольга Лысенко покинула пост заместителя председателя правительства Амурской области.

«Пост заместителя председателя правительства по собственному желанию покидает Ольга Лысенко, которая курировала вопросы социального блока. Ольга Лысенко проработала на этой должности с 2016 года», – говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Сплошной матриорхат...

  • Бойцовый заяц

    Бойцовый заяц
    42 минуты назад



    Пост заместителя председателя правительства по собственному желанию покидает Ольга Лысенко



    По собственному!Ага!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Да дай таким волю-они до гробовой доски бы там сидели.Как в политбюро ЦК КПСС

  • Сосновский

    Сосновский
    38 минут назад

    По собственному Лысенки не уходят. Ну и слава Богу.

  • КошарА

    КошарА
    37 минут назад

    Бабуся Лысенко уже стала подгонять, давно пора)))))

  • КошарА

    КошарА
    35 минут назад

    Юлия Николаевна компетентный руководитель, всегда принимает достойные решения. Любую проблему решает, а не обещает РЕШИТЬ!!! Хорошее решение!

  • Сосновский

    Сосновский
    27 минут назад

    Юлия Николаевна должна была стать этим зампредом ещё 2 года назад, если бы не очередной лысенковский кульбит, так сказать, руку приложила.

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    17 минут назад

    Одно бабьё Амуркой рулит. Мужики перевелись совсем что ли?

  • Бойцовый заяц

    Бойцовый заяц
    15 минут назад

    Отличное кадровое решение!Одно из очень немногих за последнее время. Надеюсь, что Жарновниковой сейчас невесело будет. Они уже там забегали как тараканы сегодня-и про МИС внедренную вспомнили внезапно и многое другое. Активно Наталья Устиновна включилась-руководителей МО запугивает. Удачи вам, она вам теперь очень понадобится. Теперь новое руководство увидит неискаженную вами картину с фактами. И на местном и на федеральном уровне.

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    5 минут назад

    Хорошо быть губернаторской однокашницей, быстро двигают по рангам. Оверченко вот вверх пошла.

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