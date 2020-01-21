Юлия Рябинина назначена зампредом правительства Амурской области

В правительстве Амурской области новые кадровые перестановки. Заместителем председателя правительства назначена Юлия Рябинина, работавшая до этого через дорогу от амурского «белого дома» – в мэрии – в качестве заместителя Валентины Калиты. Ольга Лысенко покинула пост зампреда. Информацию о кадровых изменениях в составе правительства на рабочем заседании озвучил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Юлия Рябинина родилась 11 марта 1965 года в городе Новосибирске. Окончила Хабаровский институт народного хозяйства и Амурский государственный университет. С 1984 по 1995 год Юлия Николаевна работала в банковской сфере.

После этого в течение двух лет она занимала должность бухгалтера в Архаринской поселковой администрации Амурской области. С 1997 по 2007 год работала в администрации Архаринского района, сменила несколько должностей. С 2007 года по 2011 год занимала пост заместителя министра социальной защиты населения Амурской области.

С 2011 года по 2014 год Юлия Николаевна работала первым заместителем министра социальной защиты населения Амурской области. С 27 декабря 2014 года она стала исполняющей обязанности министра, а 5 октября 2015 года получила кресло министра социальной защиты населения Амурской области. Последним рабочим днем в областном правительстве Амурской области стало 25 ноября 2016 года.

В конце 2016 года Юлия Рябинина переехала на Сахалин после того, как регион возглавил Олег Кожемяко. На острове с 2016 по 2018 годы она была первым заместителем главы администрации, а затем – заместителем главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области.

В 2018 году она вернулась в Амурскую область и осенью была назначена заместителем мэра города. Проработав в этой должности чуть больше года, она перешла на работу в областное правительство.

Кроме того, на должность заместителя руководителя аппарата губернатора назначена пресс-секретарь главы региона Эльвира Оверченко.

Как сообщало Амур.инфо, в правительстве произошли и другие кадровые изменения: еще одним зампредом была назначена Светлана Яковлева. Ольга Лысенко покинула пост заместителя председателя правительства Амурской области.

«Пост заместителя председателя правительства по собственному желанию покидает Ольга Лысенко, которая курировала вопросы социального блока. Ольга Лысенко проработала на этой должности с 2016 года», – говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.