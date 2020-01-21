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21января
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сегодня, 13:03 4

На истребление волков амурским охотникам выделили больше 4 миллионов рублей

На истребление волков амурским охотникам выделили больше 4 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

В Амурской области больше 4,3 миллиона рублей выделили из регионального бюджета на выплаты охотникам-волчатникам. За каждого добытого хищника можно получить около 7,5 тысячи рублей.

В Амурской области продолжаются мероприятия по снижению численности волков. В дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ уже начали принимать документы от желающих.

«Выделенной суммы хватит на вознаграждения за головы 400 волков. Поскольку это уже третий этап мероприятий по снижению численности данных хищников, можно с уверенностью сказать, что такое количество шкур амурчане сдадут за четыре-шесть месяцев. Возможность получения вознаграждения заметно стимулирует активность охотников», – прокомментировал заместитель начальника дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

Между тем с начала выплат охотникам за шкуры волков специалисты отмечают тенденцию постепенному снижению численности серых хищников. Однако волков в регионе все еще заметно больше нормы.

Для получения вознаграждения охотнику, помимо шкуры свежедобытого волка, нужно предоставить (или в дирекцию, если охота велась в общедоступных охотничьих угодьях) разрешение на добычу и банковские реквизиты для перечисления средств. Уточнить информацию по выплатам и перечню документов можно по телефону: (4162) 201-416.

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#животные

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Комментарии
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  • Барабака

    Барабака
    3 часа назад

    Можно зоозащиту снарядить. Холостяк вон спец по поимке псовых)) И баблишка подымет на лечение/содержание хвостиков на передержке у волонтёров.

    А чО? Волки всё равно не домашние, их можно в расход.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    400 х 7500 = 3 000 000

    А кому пойдут оставшиеся 1,3 миллиона?

    И да, ещё бы бесхозных животных таким же образом количество уменьшили бы.

    Ну, не дикие они, а потому и выплаты поменьше можно сделать.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Oldlord

    400 х 7500 = 3 000 000

    А кому пойдут оставшиеся 1,3 миллиона?



    Они так же считали, когда планировали выделить



    Видно тоже 0*100%=3



  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    а стоимость лицензии для охотника забыли озвучить???? и получает не так всё гладко, а ты попробуй его в наших лесах найди, это вам не в степи на снегоходе гонять их.

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