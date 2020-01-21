На истребление волков амурским охотникам выделили больше 4 миллионов рублей

В Амурской области больше 4,3 миллиона рублей выделили из регионального бюджета на выплаты охотникам-волчатникам. За каждого добытого хищника можно получить около 7,5 тысячи рублей.

В Амурской области продолжаются мероприятия по снижению численности волков. В дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ уже начали принимать документы от желающих.

«Выделенной суммы хватит на вознаграждения за головы 400 волков. Поскольку это уже третий этап мероприятий по снижению численности данных хищников, можно с уверенностью сказать, что такое количество шкур амурчане сдадут за четыре-шесть месяцев. Возможность получения вознаграждения заметно стимулирует активность охотников», – прокомментировал заместитель начальника дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

Между тем с начала выплат охотникам за шкуры волков специалисты отмечают тенденцию постепенному снижению численности серых хищников. Однако волков в регионе все еще заметно больше нормы.

Для получения вознаграждения охотнику, помимо шкуры свежедобытого волка, нужно предоставить (или в дирекцию, если охота велась в общедоступных охотничьих угодьях) разрешение на добычу и банковские реквизиты для перечисления средств. Уточнить информацию по выплатам и перечню документов можно по телефону: (4162) 201-416.