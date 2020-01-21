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21января
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сегодня, 12:30 3

Более 200 амурчан задекларировали доход свыше 10 миллионов рублей

Более 200 амурчан задекларировали доход свыше 10 миллионов рублей
Фото: amur.info

В Амурской области стало больше миллионеров. Руководство управления Федеральной налоговой службы по Амурской области рассказало об этом в ходе пресс-конференции, посвященной работе налоговых органов. Доходы свыше одного миллиарда рублей в регионе задекларировали два человека – как и в 2018 году.

В минувшем 2019 году о доходах от 1 до 10 миллионов рублей заявили 4 780 амурчан. В 2018 году такие доходы задекларировали 3 888 жителей Приамурья. Тех, кто заработал больше 10 миллионов, в 2019 году оказалось 240 человек – на четыре человека больше, чем в 2018 году.

Как объяснил заместитель руководителя УФНС России по Амурской области Станислав Радюк, это бизнесмены, нотариусы, адвокаты и предприниматели, которые применяют специальный налоговый режим.

Больше всего амурских миллионеров живут в Благовещенске и Благовещенском районе – 2 534 человека. На территории ИФНС № 3, обслуживающей Белогорск, Белогорский, Серышевский и Ромненский районы, зарегистрированы 508 миллионеров; на территории Зеи, Зейского и Магдагачинского районов – 386 амурчан, чей доход превысил миллион рублей; в Свободном, Шимановске, в Свободненском, Шимановском, Мазановском, Селемджинском районах нашлось 402 миллионера. Богат на богатых людей и амурский север: в межрайонную инспекцию ФНС № 7, обслуживающую Тынду, Тындинский и Сковородинский районы, о сверхмиллионных доходах заявили 685 человек.

Основными видами деятельности тех, кто задекларировал доходы в размере более миллиона рублей, является финансовая деятельность банков, энергетическая отрасль, добыча драгоценных металлов, геологоразведка, производственная деятельность и оптовая торговля.

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#налоги #экономика #финансы

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    4 часа назад

    миллионеры по европейским меркам просто нищие

  • Я был лысым

    Я был лысым
    2 часа назад

    Очень не достоверная информация.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    И не одного промышленника...

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