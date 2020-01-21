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21января
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сегодня, 12:17 0

В Благовещенске возбудили уголовное дело о мошенничестве «сотрудника банка»

В Благовещенске возбудили уголовное дело о мошенничестве «сотрудника банка»
Фото: pixabay.com

В Благовещенске возбудили уголовное дело по факту мошенничества. О преступлении в полицию сообщила жительница областного центра.

В дежурной части МО МВД России «Благовещенский» женщина рассказала, что ее обманул «сотрудник банка». Мужчина позвонил и сказал, что неизвестные пытаются похитить деньги со счета клиентки.

«Для предотвращения мошеннических действий звонивший убедительно предложил установить специальную программу на телефон. Амурчанка согласилась и выполнила все требования злоумышленника. После этого женщине на телефон пришло смс-сообщение о списании денежных средств. Ущерб составил около 49 тысяч рублей», – пояснили в благовещенской полиции.

Установлено, что злоумышленники при помощи данной программы получили удаленный доступ к банковским счетам потерпевшей. С ее помощью – произвели списание денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Как сообщало Амур.инфо, похожее преступление в Благовещенске произошло на днях. Тогда девушка потеряла 146 тысяч рублей. Ей также позвонил лжесотрудник банка и попросил установить программу удаленного доступа. После выполнения всех указаний преступника деньги, находящиеся на банковской карте амурчанки, были списаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении информации о несанкционированных действиях с картой, необходимо перезванивать в банк, набрав номер, который находится на обратной стороне карты. Номер необходимо набирать вручную. Нельзя называть данные банковской карты. Также нельзя устанавливать сторонние программы по указаниям неизвестных лиц, сообщать им пароли, которые приходят в смс-сообщениях на телефон.

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#криминал #технологии #финансы

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