На таможне Хэйхэ зафиксирован беспрецедентно рекордный грузооборот

Грузооборот таможни Хэйхэ в 2019 году достиг рекордных 743 000 тонн. Это на 28,3% больше, чем в 2018 году. По информации телевидения Хэйхэ, показатель грузооборота является беспрецедентным в истории работы грузового пункта пропуска, расположенного напротив порта Благовещенск Амурской области.

Сейчас, когда между двумя пограничными городами установлен понтонный мост через Амур, из России в Китай через Хэйхэ в основном ввозится соя, а из Китая в Россию – овощи, фрукты, продукция машиностроения и легкой промышленности.

С появлением в Хэйхэ экспериментальной зоны свободной торговли на китайской таможне при поддержке Харбинской таможни было принято 16 мер по упрощению транспортировки грузов через границу, что привело к сокращению времени таможенного досмотра и снижению транспортных расходов компаний при импорте грузов из России и экспорте грузов из Китая, передает Biang.ru.

«В этом году нам удалось увеличить объемы импорта сои из России, в том числе благодаря возможности оплаты пошлин по интернету. Это значительно сократило время ожидания на таможне. Раньше пошлины платились в специальном окне на грузовой таможне, там можно было застрять на 2 часа. Что касается экспорта, то раньше таможенные декларации оформлялись на грузовом пункте пропуска за 2-3 часа. Теперь это делается за полчаса», – заявил в интервью телеканалу гендиректор Хэйхэйской торговой импортно-экспортной компании «Юаньян» Ли Цзиньлун.

Торговая компания «Юяньан» в 2019 году импортировала из Амурской области 8 500 тонн сои. В отношении ввозимой из Приамурья сои, таможня Хэйхэ приняла меры, чтобы каждый импортер мог ввезти партию сои за один день, не растягивая процедуру ввоза на несколько дней, как это делалось раньше. Такую меру удалось принять благодаря систематизации компаний-импортеров в базе данных, чтобы при ввозе грузов экономить их время на дополнительной проверке информации. Также сократилось время и на проход 12 пунктов карантинного контроля грузов и транспортных средств. Это позволило сократить время таможенного досмотра на более чем 50 %.

Хэйхэская транспортно-экспедиторская международная компания «Шэнъюнь» работает в городе уже более 20 лет. В 2019 году количество ее партнеров превысило 500 компаний, и ее связи продолжают расширяться.

«Упрощение работы Хэйхэской таможни за последние 19 лет позволило увеличить прибыль китайских компаний. В том числе это касается перехода от бумаги к электронному оформлению таможенных документов», – рассказал гендиректор компании «Шэнъюань» Чэн Жуйлинь.

«На таможне Хэйхэ благодаря принятым Харбинской таможней 16 мерам по упрощению таможенного досмотра, сократилось время досмотра грузов. Это повысило эффективность нашей работы и снизило затраты торговых компаний. Мы постоянно получаем от них положительные отзывы», – заверил начальник управления транспортного контроля таможни Хэйхэ Сунь Юйхай.