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21января
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сегодня, 12:06 0

В Амурской области бомбардировщики отработали авиаудары по наземным целям

В Амурской области бомбардировщики отработали авиаудары по наземным целям
Фото: twitter.com

Экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, базирующихся на аэродроме Украинка в Амурской области, отработали условное применение авиационных средств поражения по наземным целям. Это делалось в ходе плановых полетов.

Занятия проходили при температуре ниже 25 градусов днем и ночью. Попутно пилоты оттачивали технику полета в плотных строевых порядках. Об этом сообщается в микроблоге Twitter Министерства обороны РФ.

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#военные #Украина #учения

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