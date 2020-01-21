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21января
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сегодня, 11:39 2

«Красивые» автомобильные номера будут продавать на аукционах

«Красивые» автомобильные номера будут продавать на аукционах
Фото: topnomer.ru

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

За госзнак с привлекательным сочетанием букв и цифр нужно будет заплатить повышенную госпошлину, максимальный размер которой будет достигать 600 тысяч рублей, либо выкупить его в ходе аукциона, правила проведения которых установят регионы.

Минэкономики опубликовало проект постановления, содержащее «порядок предварительного резервирования за владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера транспортного средства с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями». Граждане получат право через портал госуслуг зарезервировать за собой номер с привлекательным сочетанием букв и цифр, конкретные комбинации (и повышенные пошлины за них) пропишут в Налоговом кодексе.

Процедура резервирования будет определяться субъектом федерации: автомобилисты получат доступ к перечню «красивых» номеров через уплату повышенной госпошлины, либо для их продажи будут проводиться региональные аукционы.

Регионы смогут повышать или занижать установленный в Налоговом кодексе размер пошлины, используя его как начальную цену при проведении торгов. Конкурсы будут длиться 30 дней, один гражданин сможет участвовать в торгах не более пяти раз одновременно. Остальные детали будут установлены в региональных законах и нормативных актах. 50 % поступлений от уплаты госпошлины будет поступать в региональный бюджет.

До 1 июня 2020 года Минфин РФ установит требования к операторам электронных площадок, где будут проводиться аукционы по продаже автономеров. Регионам рекомендовано до конца 2020 года утвердить правила проведения торгов. Само постановление о «красивых» номерах должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

По данным Минэкономики, в РФ ежегодно выдается более 4 миллионов государственных регистрационных номеров. Ведомство ссылается на «данные, указанные в открытых источниках»: цена за отдельные «красивые» номера может варьироваться от 10 тысяч до 10 миллионов рублей за штуку, а средняя цена может составлять около 300 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант».

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#транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Mandalorian

    Mandalorian
    31 минута назад

    И ведь найдутся идиоты которые будут их покупать.

  • inoy

    inoy
    25 минут назад

    то есть они примерно в курсе))) о каких цифрах идет речь.......

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