Понятие педагогической тайны предложено ввести в сфере образования

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Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны. Оно запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.

С инициативой выступила рабочая группа «Здоровый ребенок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России, сообщают «Известия».

Учителю знать об особенностях ребенка необходимо. Это позволяет установить с ним более близкий контакт и при необходимости оказать помощь. Однако сейчас родители не хотят давать педагогам такую информацию, опасаясь ее некорректного использования, пояснила руководитель группы, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева. Известны случаи, когда диагноз ребенка становился именем нарицательным среди педагогов. Это влечет за собой огромное количество психологических проблем как для самого ребенка, так и для его родителей, рассказала она.

По словам Татьяны Батышевой, идея пока не сформулирована в качестве поправок в законодательство. Открытым остается и вопрос о наказании за разглашение педагогической тайны.

Чиновники пока не дали инициативе оценки, но в родительском сообществе идею уже поддержали. Кроме того, эксперты предложили расширить понятие педагогической тайны, распространив его и на семейные секреты.

Как рассказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, в европейских странах табу на информацию о семейных тайнах также распространяется. «За нарушение, как правило, увольняют и лишают возможности дальше вести педагогическую работу. Если проступок сочтут незначительным, лишение может быть временным – на год-два»,— рассказал он.

Комков напомнил, что Гражданский кодекс позволяет привлечь болтливого учителя к ответственности уже сейчас – по ст. 137 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Согласно ее положениям, за распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну, можно получить до двух лет лишения свободы плюс до трех лет дисквалификации. Если злоумышленник при этом использовал свое служебное положение, ему грозит до четырех лет тюрьмы и до пяти лет запрета работы в профессии.

Координационный совет при правительстве по проведению Десятилетия детства возглавляет исполняющая обязанности вице-премьера Татьяна Голикова. В ее аппарате, отвечая на вопросы о возможности введения в России педагогической тайны, подтвердили: такое предложение было. Однако рассматривать его в рамках координационного совета в ближайшее время не планируется, сказали там.