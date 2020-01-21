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21января
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В Амурской области сгорела конюшня с животными (видео)

В Амурской области сгорела конюшня с животными (видео)
Фото: скриншот видео

Поздно вечером 20 января в Заречной Слободе Зейского района загорелась конюшня. Сообщение о ЧП поступило на службу 112 в 19:30.

Пожарный расчет прибыл на место пожара, которое находится в 7 километрах от Зеи в 19:45. В ликвидации пожара были задействованы 3 пожарные машины и 9 человек. Площадь возгорания строения для содержания скота составила 750 квадратных метров.

В сгоревшем деревянном строении находились 11 коней, столько же коров, 40 поросят и 23 барана, сообщили в пресс-службе администрации Зейского района. Сколько животных погибло, а сколько уцелело, еще уточняется.

«Конюшня горит, все дотла сгорело. Та сторона вообще завалилась полностью. Кони бегают по улице, чуть меня один не сбил», – рассказал очевидец.

По информации Амурского МЧС, к моменту прибытия первых пожарных подразделений крыша строения уже обрушилась, и все горело открытым пламенем. Помимо тушения пожара огнеборцы защищали рядом стоящее строение и оборудование, еще не поврежденные огнем.

Пожарным автомобилям приходилось ездить за водой за 7 километров в Зею, так как именно там находится ближайший водоисточник.

В настоящий момент на место происшествия выехала испытательно-пожарная лаборатория для установления точной причины пожара. Предварительно, по мнению специалистов, пожар начался внутри постройки. Среди причин возгорания рассматривается неисправность печи или электрического обогревателя. Версия поджога не рассматривается.

Просмотров всего: 1594

#животные #МЧС #пожары

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Комментарии
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  • sind

    sind
    51 минута назад

    За водой в Зею!?

  • sind

    sind
    51 минута назад

    За водой в Зею!?

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