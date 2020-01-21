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21января
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сегодня, 10:09 0

С 24 по 26 января ФОК Белогорска снизит цены для студентов

С 24 по 26 января ФОК Белогорска снизит цены для студентов
Фото: администрация Белогорска

Белогорский физкультурно-оздоровительный комплекс имени Героя России Сергея Солнечникова приглашает отпраздновать День студента. С 24 по 26 января для студентов Белогорска в спорткомплексе будут действовать специальные предложения на услуги.

«По предъявлению студенческого билета в эти дни можно будет посетить бассейн и тренажерный зал по сниженной цене, – рассказал руководитель пресс-службы ФОКа Вадим Чанышев. – Разовое часовое посещение большого бассейна обойдется студентам всего в 100 рублей, а без ограничения по времени можно будет поплавать за 200 рублей. Также предусмотрена возможность комплексного посещения. Данная услуга включает свободное плавание в бассейне и занятия в тренажерном зале без ограничения по времени всего за 250 рублей».

Для получения дополнительной информации желающие могут обращаться к администратору учреждения, также информацию предоставят по телефону 4-22-40, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #спорт #студенты

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