Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Задача комитета – установить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Он также займется выработкой рекомендаций по борьбе с вирусом.

31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Число больных, заразившихся коронавирусом в Китае, по последним данным, составляет 217 человек. Число зараженных в городе Ухань, где произошла вспышка, составляет 198 человек, из них четверо умерли. По одному подтвержденному случаю заражения зафиксировано в Южной Корее, Таиланде и Японии, сообщает ТАСС.

Как пишет издание, новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку. Эту информацию подтвердил государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер.

«Если будут предприняты своевременные действия, эпидемии удастся избежать», – сказал представитель Центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний Китая Цзэн Гуан.

Как подтвердил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны Чжун Наньшань, минимум 14 медицинских работников заразились в КНР от инфицированных коронавирусом нового типа.

«Более 95 % случаев заражения имеют отношение к городу Ухань, – рассказал он. – Вирус действительно передается от человека к человеку (...) Последнее доказательство тому – заражение медицинских работников, которые оказывали помощь инфицированным».

По словам эксперта, установленный риск заражения при контакте существенно осложняет задачу борьбы с коронавирусом.